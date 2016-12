Sellering zufrieden mit Bund-Länder-Verhandlungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering hat sich heute zufrieden mit den Ergebnissen des gestrigen Spitzengesprächs zwischen den 16 Regierungschefs der Länder und der Bundesregierung gezeigt. „Das waren schwierige Verhandlungen gestern. Wir sind der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen aber ein erhebliches Stück nähergekommen", erklärte Sellering heute in Schwerin.



Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder verständigten sich in den rund achtstündigen Verhandlungen im Kanzleramt auf mehrere Änderungen des Grundgesetzes. Diese Änderungen sind unter anderem nötig, damit das im Oktober vereinbarte neue Bund-Länder-Finanzausgleichssystem ab 2020 in Kraft treten kann.



Einigkeit konnte auch bei der Gründung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr erzielt werden. „Für uns Länder war entscheidend, dass sowohl die Autobahnen wie auch die neue Infrastrukturgesellschaft im unveräußerlichen Eigentum des Bundes verbleiben. Das wird im Grundgesetz festgeschrieben", sagte der Ministerpräsident.



„Ich freue mich außerdem darüber, dass der Bund künftig finanzschwache Kommunen bei Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur unterstützen kann. Das ist gerade für die ostdeutschen Länder wichtig, in denen die Kommunen weniger Finanzkraft haben und deshalb nicht so leicht in Schulen und Kitas investieren können", so Sellering weiter.



Bedauerlich sei, dass noch keine Einigung beim Unterhaltsvorschuss erzielt werden konnte. „Bundesfamilienministerin Schwesig verfolgt ein wichtiges Anliegen. Es geht darum, alleinerziehende Eltern und ihre Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation nicht allein zu lassen. Die Länder wollen auch hier zu einer Einigung kommen. Einige Länder haben aber noch Fragen, die jetzt kurzfristig in einer Arbeitsgruppe geklärt werden sollen."



Sellering betonte, dass vor Beschlussfassung im Bundestag und im Bundesrat alle noch offenen Punkte geklärt werden müssen. „Das ist ein Paket", erklärte Sellering.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren