Sellering ruft zu respektvollem Umgang auf

In seiner diesjährigen Weihnachtsansprache hat Ministerpräsident Erwin Sellering zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts und zu einem respektvollen Umgang im Land aufgerufen.



„Es war immer eine der großen Stärken unseres Landes, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern gut zusammengehalten haben, dass wir unsere Konflikte friedlich und oft auch in großer Übereinstimmung gelöst haben. Ich halte das auch in Zukunft für wichtig", sagte der Ministerpräsident in seiner Ansprache im NDR-Fernsehen.



„Dass es unterschiedliche Meinungen gibt und Fragen kontrovers diskutiert werden, gehört in einer offenen Gesellschaft dazu", betonte Sellering. „Was mir als Ministerpräsident aber Sorge bereitet, ist der zunehmend rauer werdende Ton. Wir erleben ihn bei persönlichen, manchmal ganz alltäglichen Auseinandersetzungen genauso wie bei den großen Debatten unserer Zeit."



Dabei ließen sich Probleme besser lösen, wenn sie gemeinsam angegangen werden und das Miteinander von Respekt und Freundlichkeit geprägt ist. „So machen es auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich selbstlos für andere einsetzen", sagte Sellering. Er sei immer wieder beeindruckt, wie viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sich ehrenamtlich engagieren. „Viele kümmern sich gerade jetzt an Weihnachten um kranke und pflegebedürftige Menschen, bringen Freude und helfen da, wo Menschen einsam sind. Mein herzlicher Dank an alle, die das tun", sagte der Ministerpräsident.



Zu Beginn seiner Rede ging Sellering auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ein. „Dieser Anschlag zeigt, dass wir wachsam und wehrhaft sein müssen", sagte der Ministerpräsident. „Eines darf aber bei allem, was zu unserem Schutz notwendig ist, nicht geschehen: dass wir aus unserem Land oder aus unseren Herzen eine Festung machen, in der nur noch Misstrauen und Angst herrschen. Es ist wichtig, dass wir auch in Zukunft unsere freiheitliche, offene und mitmenschliche Gesellschaft bewahren."

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren