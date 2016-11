Sellering gratuliert Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg

Der Unternehmerverband Rostock–Mittleres Mecklenburg feiert heute sein 25-jähriges Bestehen. Ministerpräsident Erwin Sellering gratulierte dem Verband auf einer Festveranstaltung zu diesem Jubiläum.



„Am Anfang stand die kluge Überlegung, dass es unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen wichtig ist, unternehmerische Initiative zu bündeln, dass man gemeinsam besser vorankommt. Diese Überlegung ist aufgegangen: Als umtriebiger Dienstleister für die Mitgliedsunternehmen, als starke Interessenvertretung und als Partner für Kommunen und Landesregierung hat der Unternehmerverband einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Mecklenburg-Vorpommern zu einem hochattraktiven Wirtschaftsstandort zu entwickeln", lobte der Ministerpräsident.



„Es ist ein schöner Erfolg, dass sich in den letzten Jahren große Unternehmen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt haben, wie zum Beispiel Nordex, Liebherr MCCtec oder EEW Special Pipe Constructions in Rostock. Aber klar ist: Die besondere Stärke, das Rückgrat unserer Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sind aber die vielen kleinen und mittleren Betriebe, besonders engagiert und mit Herzblut geführt, innovativ und beweglich, die manchmal schon mit 20 oder 50 Mitarbeitern in der Weltspitze mit dabei sind", sagte der Ministerpräsident weiter.



Die Landesregierung werde ihre Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auch in der kommenden Wahlperiode auf den ersten Arbeitsmarkt und auf die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen ausrichten. „Das wichtigste wirtschaftspolitische Ziel der neuen Landesregierung ist, dass wir weiter gute Bedingungen für Arbeitsplätze bei uns in Mecklenburg-Vorpommern schaffen", erklärte Sellering.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren