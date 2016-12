Dahlemann besucht Kinderstation im Anklamer Krankenhaus

Der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern Patrick Dahlemann besucht am Heiligabend (9.00 Uhr) die Kinderstation des AMEOS-Klinikums Anklam.



„Es ist für Kinder doppelt hart, wenn sie ausgerechnet die Weihnachtstage im Krankenhaus verbringen müssen. Sie brauchen gerade an diesen Tagen neben erstklassiger medizinischer Behandlung auch eine gute persönliche Betreuung", erklärte der Staatssekretär.



„Ich möchte mit meinem Besuch Dankeschön für die Arbeit sagen, die unsere Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern leisten – und das nicht nur zu Weihnachten, sondern an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Es kann immer einen medizinischen Notfall geben. Da ist es gut zu wissen, dass in den Krankenhäusern erfahrene Ärzte und Pflegekräfte ihren Dienst tun, um zu helfen, wenn es nötig ist", sagte Dahlemann. Die medizinische Versorgung in Vorpommern werde auch im kommenden Jahr ein wichtiges Thema für die Landesregierung sein.

