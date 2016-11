Andreas Texter wird neuer Stellvertretender Regierungssprecher

Neuer Stellvertretender Regierungssprecher der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern wird Andreas Texter. Das teilte der Stellvertretende Ministerpräsident Lorenz Caffier im Anschluss an die heutige Kabinettssitzung mit.



„Als langjähriger Landtagsabgeordneter ist Andreas Texter mit vielen landespolitischen Themen vertraut. Er kennt Hintergründe und Abläufe und wird daher ein kompetenter Ansprechpartner in der Staatskanzlei sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärte Caffier.



Andreas Texter wurde am 14. Januar 1960 in Ueckermünde geboren. Nach Abitur in Torgelow und Wehrdienst studierte er von 1981 bis 1986 Tierproduktion an der Universität Rostock. Anschließend war er bis 1990 Abteilungsleiter Tierproduktion in der LPG Ferdinandshof. Von 1992 bis 2011 war Texter Leiter des Ordnungsamtes im Amt „Am Stettiner Haff“ in Eggesin. 2011 wurde er für fünf Jahre in den Landtag gewählt. Im Ehrenamt ist Texter Mitglied des Kreistages Vorpommern-Greifswald und Präsident der Stadtvertretung in Ueckermünde.

