Halberstadt: Nanostone Water investiert 11 Mio. Euro / Wünsch: "Gute Nachricht für die Region"

Millioneninvestition im Harz: Der Filter-Hersteller Nanostone Water erweitert für rund elf Millionen Euro seine Produktionsstätte in Halberstadt. Die Investition wird vom Land mit gut 2,75 Millionen Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert. Den Zuwendungsbescheid hat Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch heute an die Geschäftsführer Bernhard Bischof und Christian Göbbert überreicht. Die Nanostone Water GmbH entwickelt und produziert keramische Nanotechnologie-Wasserfilter und beschäftigt in Halberstadt derzeit gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Erweiterung sollen rund 60 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.



Dazu sagte Wünsch: „Die Erweiterung ist eine sehr gute Nachricht für die Menschen und für die Wirtschaft in der Region. Die Nanostone Water ist hochinnovativ und hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Durch die millionenschwere Investition legen das Unternehmen und die US-amerikanische Muttergesellschaft den Grundstein für weiteres Wachstum am Standort Halberstadt. Besonders wichtig ist dabei, dass durch die Erweiterung viele hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen werden.“



Die guten Voraussetzungen in Halberstadt unterstrich auch der Vorsitzende der Geschäftsführung der Muttergesellschaft Nanostone Water Inc., Mark Schweizer: „Die hervorragende Entwicklung der keramischen Membran-Technologie vor Ort in Sachsen-Anhalt war für uns eine wichtige Voraussetzung für die nunmehr laufenden Investitionen in Halberstadt. Wir wollen mit der hoch innovativen Technologie ab 2017 auf dem Weltmarkt präsent sein und verdoppeln dafür unsere Arbeitsplatzzahlen in Halberstadt.“



Die beiden Geschäftsführer von Nanostone Water GmbH in Halberstadt, Christian Göbbert und Bernhard Bischof, ergänzten: „Die Förderung ist eine ganz wichtige Grundlage für unser Projekt, das kurz vor dem Markteintritt steht. Das Genehmigungsverfahren läuft und soll in Kürze positiv enden. Wir freuen uns sehr, dass mit dem Engagement und Innovationspotenzial unserer Mitarbeiter und der Unterstützung unserer Muttergesellschaft und True North als Institutionellem Investor eine Weltneuheit aus Halberstadt entwickelt werden konnte.“

