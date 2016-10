Felgner besucht sachsen-anhaltische Aussteller: "Erfolgsstory Kunststoff"

Wirtschaftsminister Jörg Felgner hat heute sachsen-anhaltische Aussteller auf der weltgrößten Fachmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie, der „K 2016“, in Düsseldorf besucht. Auf der Messe, die alle drei Jahre stattfindet, präsentieren sich noch bis zum Mittwoch rund 30 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt.



Beim abschließenden traditionellen „Mitteldeutschen Abend“ hob Felgner die große Bedeutung der Kunststoffindustrie für die Wirtschaft im Land hervor: „Die Kunststoffbranche hat in Sachsen-Anhalt eine lange Tradition und prägt auch heute noch die Wirtschaftsstruktur des Landes. Sie ist ein Schwergewicht bei Umsatz, Beschäftigung und Export. Die aktuell mehr als 100 Unternehmen beschäftigen fast 10.000 Menschen und erzielten 2015 einen Umsatz von gut 3,2 Milliarden Euro – das ist eine echte Hausnummer. Und: Mit der DOW Olefinverbund GmbH ist auch Mitteldeutschlands größter Kunststoffhersteller in Sachsen-Anhalt zuhause.“



Ein wichtiger Grund für die „Erfolgsstory Kunststoff“ in Sachsen-Anhalt sei auch die enge Verknüpfung der Unternehmen mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen: „Diese Kooperation ist entscheidend für Zukunftsfähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb unterstützen wir die Erweiterung des Fraunhofer-Pilotanlagenzentrums für Polymersynthese und -verarbeitung PAZ in Schkopau sowie den Aufbau des Leistungszentrums ‚Chemie und Biosystemtechnik‘ am Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS in Halle.“



Felgner verwies zudem auf die umfangreiche Unterstützung der Unternehmen durch das Land: „In den vergangenen fünf Jahren haben wir rund 50 Ansiedlungen und Erweiterungen von Firmen der Kunststoffindustrie aus der Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ gefördert. Dadurch sind Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 155 Millionen Euro angeschoben worden.“

