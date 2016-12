Verkehrs-Staatssekretär Nägele: "Entschädigung für Zugausfälle auf Linie 62, neuer Fahrplan bringt bessere Anbindung an den Hamburger Hauptbahnhof"

Fahrgäste der Bahnlinie 62 Itzehoe – Heide erhalten eine Entschädigung für die Zugausfälle, die durch den Ausfall der „Marschbahnwagen“ der NOB entstanden sind. Das hat Verkehrsstaatssekretär Dr. Frank Nägele heute (12. Dezember) bei einem Besuch in St. Michaelisdonn nach Gesprächen mit Kommunalpolitikern bekräftigt. Zum 11. November waren alle 90 Reisezugwagen der NOB stillgelegt worden. In der Folge mussten die für die Linie 62 vorgesehenen Triebwagen vom Typ Lint im Verkehr nach Sylt eingesetzt werden. Auf der Linie 62 ersetzten seitdem Busse die Triebwagen.



Nägele: „Es tut mir leid, dass auch die Fahrgäste zwischen Itzehoe und Heide unter den Fahrzeugproblemen leiden mussten. Und es ist ärgerlich, dass der Notverkehr mit den Bussen dann auch nicht reibungslos lief. Ich halte es deshalb für sehr angemessen, dass wir den Fahrgästen hierfür eine Entschädigung zahlen. Auch wenn mir bewusst ist, dass die Entschädigung nur ein kleiner Ausgleich für die enormen Einschränkungen ist.“



Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 übernahm DB Regio den Verkehr von der NOB auf der Marschbahn und auch auf der Linie 62. Der Fahrplan auf dieser Linie hat sich stark verändert und ist nun auf die Anschlüsse in Heide und zur nordbahn in Itzehoe angepasst:



Bisher war die Linie 62 schlecht in den Knoten Heide eingebunden, in dem es wichtige Umsteigebeziehungen gibt. Künftig bestehen für die Linie RB 62 in Heide Umsteigezeiten von zehn Minuten in Richtung Büsum, Husum und Westerland. Die Wartezeiten für Fahrgäste in Richtung Norden werden um mehr als 30 Minuten reduziert.



In Richtung Hamburg besteht in Itzehoe nun Anschluss an die nordbahn-Linie RB 62 zum Hamburger Hauptbahnhof. Die Fahrzeit zum Hamburger Hauptbahnhof reduziert sich dadurch deutlich.



Nägele: „Die bessere Anbindung an den Hamburger Hauptbahnhof war lange Zeit ein wichtiger Wunsch aus der Region. Diesen Wunsch konnten wir jetzt erfüllen. Gleichzeitig dauert die Reise nach Hamburg-Altona für Fahrgäste außerhalb der Hauptverkehrszeit nun länger. In der Summe ist diese Entscheidung aber richtig, weil Hamburg Hbf das zentrale Ziel in Hamburg ist und darüber hinaus die Verbindung zum Fernverkehr schafft. Wir hoffen, dass durch diese Umstellung künftig mehr Fahrgäste die bisher schwach genutzte Linie RB 62 nutzen.“

