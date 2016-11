Land bezuschusst Hochwasserrückhaltebecken in Mössingen-Belsen mit rund 1,5 Millionen Euro

Das Land Baden-Württemberg übernimmt mit rund 1,5 Millionen Euro einen Großteil der Gesamtkosten für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens am Buchbach in Mössingen-Belsen in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro. In der Vergangenheit kam es in Belsen immer wieder zu Überschwemmungen, da der verdolte Buchbach die von den steilen Hängen des Albtraufs ankommenden Wassermengen nicht ableiten konnte.



„Das Rückhaltebecken wird den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor einem Hochwasser am Buchbach deutlich erhöhen“, erklärte Umweltminister Franz Untersteller heute (18.11.). Bis zu einem Hochwasser, mit dessen Auftreten statistisch alle hundert Jahre zu rechnen sei, werde die nun vom Land geförderte Maßnahme die Menschen in Belsen schützen.



„Das Land stellt den Städten und Gemeinden rund 40 Millionen Euro pro Jahr für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Gewässerökologie zur Verfügung, damit sie die von einem Hochwasser ausgehenden Risiken und drohenden Schäden spürbar minimieren können“, erklärte der Umweltminister weiter. „Darüber hinaus umfasst die ganzheitliche Hochwasserschutzstrategie des Landes auch ein optimales Flächenmanagement sowie die Hochwasservorsorge mit einer möglichst frühzeitigen und zuverlässigen Hochwasservorhersage.“



„Es ist ein vorrangiges Anliegen des Landes, seine Bürger vor Gefahren durch ein Hochwasser zu schützen“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. „Das Regierungspräsidium Tübingen wird die Stadt Mössingen daher bei der baulichen Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen am Buchbach bestmöglich unterstützen."



Mössingens Oberbürgermeister Michael Bulander zeigte sich über die angekündigten Landesmittel hoch erfreut: „Dank des Zuschusses des Landes kann noch in diesem Herbst mit den Arbeiten begonnen werden.“



Mehr Informationen zur Hochwasserschutzstrategie des Landes im Internet auf der Homerpage des Umweltministeriums unter www.um.baden-wuerttemberg.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren