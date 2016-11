Bätzing-Lichtenthäler: Land fördert auch 2017 Ehrenamt älterer Menschen

Auf Einladung von Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trafen sich rund 40 neue SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER zum Abschluss ihrer Ausbildung im Mainzer Sozialministerium. Die älteren Menschen, die im Rahmen des Landesprojekts SeniorTRAINER für das Ehrenamt qualifiziert wurden, konnten sich über ihre Erfahrungen austauschen und geplante Aktivitäten vorstellen. Die Ministerin nahm das Treffen zum Anlass, sich auch bei dem Projektträger, dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz, für die langjährige kompetente und erfolgreiche Zusammenarbeit zu bedanken.



„Das Wort SeniorTRAINERin und SeniorTRAINER ist bei uns in Rheinland-Pfalz zu einem Markenzeichen geworden. Es steht für eine Generation von älteren Menschen, die ihre Kraft, ihre Erfahrungen und ihr Wissen anderen Menschen zugutekommen lassen“, dankte die Ministerin den ehrenamtlich Tätigen. Von 2002 bis 2016 wurden rund 500 SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER ausgebildet. „Das allein ist schon eine beeindruckende Zahl. Noch beeindruckender ist es, wenn man weiß, dass 380 davon immer noch aktiv sind. Beispielsweise in Frankenthal in dem Projekt ‚Ich bewege mich – mir geht es gut!‘ oder in Lustadt als Seniorenbeauftragte.“



Aktuell gibt es 23 Anlaufstellen in Rheinland-Pfalz, die SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER begleiten. Im Jahr 2016 wurde in sieben Anlaufstellen Ehrenamtliche ausgebildet: Kreisverwaltung Altenkirchen, Stift St. Martin in Bingen, Stadtverwaltung Frankenthal, Kreisverwaltung Germersheim, Diakonissen Bethesda in Landau, Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur und die Caritas-Begegnungsstätte in Wittlich.



„Die Ausbildung und Begleitung von SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINERn ist Bestandteil unserer Demografiestrategie in Rheinland-Pfalz. Das passt sehr gut, denn diese Menschen sind ein hervorragendes Beispiel für die Chancen, die im Älterwerden unserer Gesellschaft liegen. Dank der positiven Erfahrungen wird die Landesregierung auch in 2017 ihren Teil zur Fortführung des Projektes beitragen, die Ausbildung von SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINERn fördern und den Projektträger in der Durchführung des Programms begleiten“, unterstrich Ministerin Bätzing-Lichtenthäler.



Weitere Informationen unter www.diakonie-pfalz.de/ich-moechte-helfen/ehrenamt/seniortrainerinnen.html.

