Neue Straße für Bauern und Radler in Warlow

Heute wurde in Warlow (LK Ludwigslust-Parchim) unter Teilnahme von Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus der Bauernweg 1 und 2 zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Als Rundweg verbindet er den Ort mit den nördlich gelegenen Wäldern, vielen angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie der Ortsverbindungsstraße nach Lüblow.



„Dieses Projekt dient der Gemeinde nicht nur in Sachen Tourismus, sondern auch der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen“, betonte Minister Backhaus. Im Februar wurde mit dem Ausbau der zwei Abschnitte begonnen. „Die vielen tiefen Schlaglöchern machten die Maßnahme unumgänglich“, sagte er weiter.



Der Bauernweg 1 wurde mit 423.000 € aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) auf einer Länge von fast 2 km als Betonspurbahn mit beidseitigen Banketten ausgebaut. Auch der Bauernweg 2 wurde mit Fördermitteln aus der GAK in Höhe von 234.000 € auf einer Länge von 1 km erneuert.



Die vorgenommene Straßenbefestigung ist Teil des Bodenordnungsverfahren Warlow, das 2009 auf Antrag von Landwirten, der Gemeinde Warlow und der Stadt Ludwigslust zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse auf einer Gesamtfläche von 1.215 ha angeordnet wurde.



Bodenordnungsverfahren werden notwendig, wenn die Eigentums- und Pachtgrenzen nicht mehr eindeutig erkennbar sind. Im Rahmen der Verfahren wird Eigentum festgestellt, in die bestehende Infrastruktur eingepasst und in öffentlichen Büchern vermerkt. „Damit sichern wir die Entwicklung einer vielfältig strukturierten Landschaft sowie leistungs- und wettbewerbsfähiger Landwirtschaftsbetriebe“, erklärte Backhaus.



Seit 2007 wurden in der Gemeinde Warlow 22 Vorhaben mit Zuwendungen in Höhe von 1,8 Mio. € nach den Förderprogrammen zu ländlichen Entwicklung bezuschusst.

