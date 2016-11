Neu Gülze künftig besser angebunden

Als einen „Zugewinn“ für die fast 800 Einwohner bezeichnete Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus den Ausbau der Straße „Friewei“ in der Gemeinde Neu Gülze (LK Ludwigslust-Parchim), der im Februar begonnen und heute mit einer feierlichen Einweihung unter Teilnahme des Ministers offiziell beendet wurde.



„Baustellen kommen selten gut an. Ein besonderer Dank gilt daher den Anwohnerinnen und Anwohnern, dafür, dass sie Baulärm, Staub und die erschwerte Erreichbarkeit ihrer Grundstücke zum Wohle der Allgemeinheit ganz selbstverständlich in Kauf genommen haben“, so der Minister. Nun gehöre der desolate Zustand der Straße endlich der Vergangenheit an.



Der Ausbau, so Backhaus, trage auf vielfältige Weise zur Entwicklung der Region bei: „Über die neue Straße wird künftig der gesamte südliche Teil des Gemeindegebietes besser angebunden sein. An der Straße befinden sich unter anderem die Kindertagesstätte, das Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr, eine Freizeitanlage sowie zwei Landwirtschaftsbetriebe.“



Auch werde mit dem Ausbau eine gute Anbindung an das überörtliche Straßennetz sichergestellt. Ebenso könne das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe über die ‚Friewei‘ erreicht werden. „Das Beispiel zeigt, dass eine leistungsfähige und moderne Infrastruktur auch die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort maßgeblich positiv beeinflussen kann“, betonte Dr. Backhaus.



Nachdem die Gemeinde im Februar einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 455.000 € zur Umsetzung des Vorhabens erhielt, begannen die Bauarbeiten an der 700 m langen und 5,50 m breiten Straße. Auch der dazugehörige 1,50 m breite Gehweg wurde erneuert. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt 514.000 €.



In der Gemeinde Neu Gülze wurden seit 2007 bereits 5 Vorhaben mit Zuwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € aus Förderprogrammen zur ländlichen Entwicklung unterstützt. Dazu gehören unter anderem ein Ersatzneubau für die Kita „De Lütten Frieweier“ und die Errichtung des Freizeit und Erlebnisplatzes. „Es ist die Summe kleiner Vorhaben, die ein Flächenland wie unseres stark machen“, sagte der Minister.



Im gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden im Rahmen der ELER Förderung von 2007 bis Ende 2014 rund 11.000 Förderfälle mit einem Zuschussvolumen in Höhe von ca. 233 Mio. € unterstützt. Darunter 60 Förderfälle im Bereich des Wegebaus mit 7,7 Mio. €.

