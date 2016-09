Landwirtschaftsminister Habeck eröffnet 30. Dithmarscher Kohltage: "Es ist stark, was hier eine ganze Region aus Gemüse macht."

Landwirtschaftsminister Robert Habeck hat heute (20. September) den Startschuss für die 30. Dithmarscher Kohltage gegeben. „Es ist stark, was hier eine ganze Region aus Gemüse macht. Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus werden geschickt verbunden, so dass die Kohltage über Schleswig-Holstein hinaus bekannt sind. Sie sind ein Musterbeispiel für ein erfolgreiches Regionalmarketing", sagte Habeck auf dem Bioland-Hof der Gebrüder Langmaack in Westerdeichstrich beim traditionellen Kohlanschnitt, mit dem die Kohlernte offiziell eröffnet wird.



Dithmarschen gilt als Europas größtes geschlossenes Anbaugebiet für Kopfkohl. Das ausgeglichene Klima und die fruchtbaren Böden bieten für den Kohlanbau optimale Bedingungen. Auf rund 3.000 Hektar Anbaufläche wachsen hier jedes Jahr etwa 80 Millionen Kohlköpfe heran, so die Faustzahl. Mit rund 2.400 Hektar dominiert der Weißkohl, mit großem Abstand folgen Rotkohl und Wirsing. „Nach derzeitiger Schätzung können die Landwirte dieses Jahr wohl nur mit einer durchschnittlichen Ernte rechnen, aber die Ernte fängt ja jetzt erst an und bei gutem Wetter in den nächsten Wochen gibt es noch Luft nach oben", so Landwirtschaftsminister Habeck.



Die symbolische Eröffnung der Kohlernte stellt zugleich den Beginn des alljährlichen Herbstfestes mit vielen Aktivitäten im Kreis Dithmarschen dar. Auch in diesem Jahr bieten die Veranstalter wieder sechs Tage lang ein buntes Programm für die ganze Familie. „Heimat und Tradition werden hier geschickt und zukunftsweisend miteinander verbunden", so Habeck.



