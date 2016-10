Verband Badischer Klein- und Obstbrenner e.V. eröffnet diesjährige Brennsaison

Klein- und Obstbrenner leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unserer wertvollen und einzigartigen Kulturlandschaft.



„Nirgends im Bundesgebiet gibt es mehr Klein- und Obstbrenner, als im Obstland Baden-Württemberg. Die Klein- und Obstbrennerei ist ein wichtiges Kulturgut im Südwesten und Teil des kulinarischen Erbes Baden-Württembergs“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Samstag (1. Oktober) bei der Eröffnung der diesjährigen badischen Brennsaison des Verbands Badischer Klein- und Obstbrenner e. V. in Meersburg (Bodenseekreis). Ihre Erzeugnisse stünden für Qualität, Regionalität und Echtheit.



Qualität und Vielfalt überzeugen



„Bei uns im Land werden hervorragende Obstbrände und Edeldestillate erzeugt und sowohl die Vielfalt als auch die Qualität überzeugen. Die Prämierungsergebnisse der letzten Jahre belegen dies eindrücklich“, erklärte der Agrarminister. So seien alleine im Frühjahr dieses Jahres bei der Veranstaltung ‚Baden Best Spirits‘ über 700 Brände für ihre besonders herausragende Qualität mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. 61 Brenner hätten die Höchstpunktzahl erreicht und damit bewiesen, dass sie zur Elite der Kleinbrennerszene gehören. „Mich freut dies außerordentlich. Zeigt es doch, dass die Anstrengungen der Brennerinnen und Brenner mit ihren Landesverbänden und gemeinsam mit der Landesregierung erkennbar Früchte tragen“, betonte Hauk.



Wertschöpfung und Landschaftspflege



„Über die Verwertung von Obst aus dem Erwerbsanbau über die Brennblase leistet die Brennerei gerade hier im Bodenseegebiet einen wichtigen Einkommensbeitrag für die Obstbaubetriebe“, sagte der Minister. Sie sorge für Wertschöpfung im Ländlichen Raum und sei ein wichtiger Partner von Gastronomie und Tourismus. Außerdem sei die Brennerei eng mit unserer schönen, landestypischen Kulturlandschaft verbunden. „Nach dem Prinzip ‚Schützen durch Nützen‘ tragen die Brennereien im Land auch zur Pflege und zum Erhalt unserer ökologisch wertvollen und landschaftsprägenden Streuobstwiesen bei“, lobte Hauk.



Hintergrundinformation:



Das Obstland Baden-Württemberg ist auch das Land der Klein- und Obstbrenner. Mit rund 12.000 aktiven Klein- und Obstbrennern befinden sich mehr als die Hälfte der bundesdeutschen Betriebe im Südwesten.



Weitere Informationen zur Arbeit des Verbands Badischer Klein- und Obstbrenner e. V. finden Sie im Internet unter www.kleinbrenner-baden.de .

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren