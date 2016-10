Eröffnung der diesjährigen Brennsaison in Nord-Württemberg und Ernennung der Destillatkönigin 2016 bis 2018

Obst- und Kleinbrenner leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unserer wertvollen und einzigartigen Kulturlandschaft.



„Mit Blick auf das Auslaufen des Branntweinmonopols Ende 2017 können wir das Rad nicht mehr zurückdrehen. Höchste Qualität, Echtheit und Regionalität der Erzeugnisse sind wichtige Erfolgsfaktoren für den Erhalt unseres heimischen Klein- und Obstbrennerwesens“, sagte die Staatssekretärin im Ministerium Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL, am Sonntag (2. Oktober) bei der Eröffnung der Brennsaison des Landesverbands der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. in Neuenstein (Hohenlohekreis). Die Klein- und Obstbrennerei sei ein wesentlicher Teil unserer landeskulturellen Identität und ihre Erzeugnisse seien Bestandteil unseres kulinarischen Erbes, so die Staatssekretärin.



Wichtig für Naturschutz und Streuobstbewirtschafter



„Wer Streuobst sagt, meint auch Destillate. Seit jeher sind Klein- und Obstbrenner wichtige Partner der Streuobstbewirtschafter, wenn es darum geht, Streuobst in Wert zu setzen“, erklärte die Staatssekretärin. Ökologisch wertvolle Streuobstwiesen würden eben nur dann erhalten und gepflegt, wenn es sich für deren Besitzer auch lohnen würde. Ohne Abnehmer von Kern- und Steinobst seien die Streuobstwiesen in ihrem Bestand bedroht. Die Herstellung hochwertiger Destillate würde insofern die Ziele der Landesregierung zum Erhalt der Streuobstbestände im Land gewinnbringend und genussreich unterstützen, erklärte Gurr-Hirsch.



Gemeinsam die Zukunft gestalten



„An den Entscheidungen der Gremien in Brüssel zum Auslaufen des Branntweinmonopols können wir nicht rütteln. Unsere Aufgabe ist es deshalb, den Blick gemeinsam nach vorne zu richten und die Zukunft gemeinsam zu gestalten“, betonte die Agrar-Staatssekretärin. Neben der Regionalität und Qualität der Produkte sei es wichtig, den ökologischen Mehrwert der Destillate stärker in den Vordergrund zu rücken. „Die Landesregierung wird die Klein- und Obstbrenner auch weiterhin nach Kräften begleiten und unterstützen“, betonte Gurr-Hirsch.



Amtszeit von Destillatkönigin Ronja Schmidt endet – Anna Schleicher aus Pfedelbach neue Destillatkönigin 2016 bis 2018



„Destillatköniginnen sind sympathische und sachkundige Botschafterinnen für Qualitätsprodukte aus Baden-Württemberg“, lobte die Agrar-Staatssekretärin. Mit Ronja Schmidt habe der Verband in den letzten drei Jahren eine Königin gehabt, die ihr Amt mit Einsatz und Engagement ausgefüllt habe. Dafür gebühre ihr Dank und Anerkennung. Mit Anna Schleicher habe der Verband eine würdige Nachfolgerin gefunden. „Ich gratuliere Anna Schleicher zu ihrem neuen und sehr schönen Amt und wünsche ihr viel Freude und interessante Begegnungen“, sagte die Staatssekretärin.



Hintergrundinformation:



Das Obstland Baden-Württemberg ist auch das Land der Klein- und Obstbrenner. Mit rund 12.000 aktiven Klein- und Obstbrennern befinden sich rund 50 Prozent der bundesdeutschen Betriebe im Südwesten.



Weitere Informationen zur Arbeit des Landesverbands der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. finden sich im Internet unter www.kleinbrenner-verband.de.

