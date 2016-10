Vogelsänger informiert sich über Ausgleichsmaßnahmen in der Agrargenossenschaft Groß Machnow

Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger wird sich am kommenden Freitag (28. Oktober) über betriebsintegrierte Kompensationsmaßnahmen in der Agrargenossenschaft Groß Machnow eG informieren. Neben Kompensationsmaßnahmen, um beispielsweise die Versiegelung von Flächen auszugleichen, wie das Anlegen von Biotopen Hecken und Gewässern, werden in großem Umfang auch Acker- und Grünlandflächen für betriebsintregrierte Maßnahmen genutzt.



Die Ausgleichsmaßnahmen werden durch den Landschaftspflegeverein (LPV) Mittelbrandenburg, Mitgliedsverein des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL) e.V., koordiniert. Dieser arbeitet dabei eng mit den Landwirten vor Ort zusammen, etwa mit der Agrargenossenschaft Groß Machnow eG.



Die Maßnahmen sind vom LPV Mittelbrandenburg so geplant, dass die einzelnen Maßnahmenflächen je nach Schlaggröße, Arbeitsbreite und Anbauplanung auf der Gesamtfläche eine hohe ökologische Aufwertung sicherstellen. Ziel ist es, die Kompensationsmaßnahmen an den Betriebsablauf des bewirtschaftenden Landwirts anzupassen, und so ein optimales Ergebnis für den Landwirt und den Arten- und Naturschutz zu erzielen.



Bei der Umsetzung größerer Maßnahmen bietet die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern Vorhabenträgern erhebliche Vorteile, da mit der Ausführung und Pflege die auf den Flächen bereits wirtschaftenden Landwirte aus der Region beauftragt werden können. Generell steigert die Kooperation die Akzeptanz der Landnutzer. Zusätzlich werden Flächenkonkurrenzen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz vermieden.



Hintergrund



Mehr als die Hälfte der Fläche Brandenburgs wird landwirtschaftlich genutzt. Die Landwirtschaft prägt so in vielfältiger Weise den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen. Vor diesem Hintergrund kommt der Ausstattung der Landschaft mit naturnahen Begleitbiotopen wie Hecken, Gewässern und extensiv genutzten Offenflächen eine besondere Bedeutung für die Förderung der Artenvielfalt zu.



Durch die Schaffung derartiger Biotope im Rahmen betriebsintegrierter Kompensation kann eine dauerhafte Aufwertung des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes erreicht werden. Gleichzeitig wird eine zusätzliche Einkommensmöglichkeit für die Agrarbetriebe eröffnet. Durch langfristige Pflegeverträge mit Vorhabenträgern ergeben sich von kurzfristigen Marktentwicklungen für Agrarprodukte unabhängige und über mehrere Jahre kalkulierbare Einnahmen.



Brandenburgs Agrar- und Umweltministerium hat eine Arbeitshilfe zu „Betriebsintegrierten Kompensationsmaßnahmen in Landwirtschaft und Gartenbau“ heraus gegeben und damit einen Beitrag zur rechtskonformen Kompensation der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung geleistet.



Nach der Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder ein Ersatz auch durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann. Durch die betriebsintegrierten Maßnahmen wird diesen Anforderungen Rechnung getragen. Die vorgesehenen Maßnahmen wie die Pflanzung von Hecken und Feldgehölzen, Anlage von Streuobstwiesen oder Grünlandextensivierung sind ein Beitrag zur nachhaltigen ökologischen Aufwertung der Agrarlandschaft.



Vorteilhaft ist ferner, dass Direktzahlungen im Rahmen der EU- Agrarförderung, wenn sie den Maßnahmenzielen nicht entgegenstehen, für die Kompensationsflächen weiterhin möglich sind. Durch das Zusammenwirken von Kompensationsmaßnahmen und Direktzahlungen kann ein sehr hoher ökologscher Mehrwert generiert werden.



Termin: Freitag, 28. Oktober



Zeit: 9.30 Uhr



Ort: Agrargenossenschaft Groß Machnow, Mittenwalder Straße 6, 15834 Rangsdorf

