RaumPioniere packen an - Schneider bei Finale des Projekts

Stadt gestalten, sich in das kulturelle Leben einbringen, Vorschläge machen für eine besseres städtisches Umfeld – das waren Themen, mit denen sich Jugendliche in dem Projekt „RaumPioniere brauchen Teambildung“ beschäftigt haben. Es wurde in den vergangenen zwei Monaten von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg e.V. (LKJB) im Landkreis Potsdam-Mittelmark durchgeführt und mit 18.000 Euro aus Lottomitteln vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung unterstützt. Infrastrukturministerin Kathrin Schneider war heute bei der Abschlussveranstaltung in Bad Belzig dabei.



„Die Stadtentwicklung und das Stadtleben interessiert alle, vor allem auch Kinder und Jugendliche. Sie sind zukünftig diejenigen, die in der Stadt leben und Entscheidungen treffen werden. Im Rahmen des Projektes haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf kreative Weise gelernt, wie und wo man sich einbringen kann. Das haben wir gerne unterstützt, denn Projekte dieser Art tragen dazu bei, dass Jugendliche aktiv werden und die Verbesserung des Lebensumfeldes selbst in die Hand nehmen,“ sagte Ministerin Schneider heute in Bad Belzig.



In Workshops wurden Vorschläge gemacht und diskutiert, wie die Ideen umgesetzt werden könnten. Anschließend haben die Jugendlichen Strategien entwickelt, mit dem Ziel, Helfer aus Vereinen, Unternehmen und Kommunen zur Unterstützung der Projekte zu gewinnen.



Die Ergebnisse der Workshops können sich sehen lassen: Zum Beispiel wird der Verein des traditionsreichen Kinos in Treuenbrietzen um eine Generation jünger. Das Treuenbrietzener Team will in Zukunft das Programm mitgestalten. In der Jugend-scheune in Linthe plant eine Gruppe Graffiti-Begeisterter wechselnde Präsentationen ihrer Werke an öffentlichen Standorten. Eine andere schreibt sich die Kochkunst auf die Fahnen und entwickelt ein „Vierjahreszeiten-Leckerli-Haus“. In Beelitz engagieren sich die Jugendlichen für eine ständige Schreibwerkstatt und ein Klubkino. Ein Anschlussprojekt wird die Jugendlichen bei der Umsetzung der Vorhaben begleiten.

