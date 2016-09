Zusammenarbeit mit norwegischen Partnern ausbauen

Schleswig-Holstein und seine norwegischen Partnerregionen Eastern Norway County Network wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen und vertiefen. Dazu traf sich heute (29. September) in Kiel der Gemeinsame Ausschuss, der aus politischen Vertretern der norwegischen Partnerregionen und Vertretern des Landes Schleswig-Holstein besteht. Dabei erklärte Europaministerin Anke Spoorendonk: „Schwerpunkte sollen weiterhin die kulturelle Zusammenarbeit und stärker als bisher die Bildung sein. Schleswig-Holstein möchte z. B. Berufs- sowie Allgemeinbildende Schulen beim Schüleraustausch mit den norwegischen Partnerregionen unterstützen, um Mobilität, Sprachkenntnisse und den europäischen Gedanken bei jungen Menschen weiter zu fördern.“ Die Ministerin begrüßte, dass der Vorsitzende der norwegischen Partnerregion, Roger Ryberg (Buskerud County), zu Jahresbeginn 2017 den Vorsitz der Konferenz der Subregionen des Ostseeraumes (BSSSC) übernehmen wird. „Vor genau zehn Jahren hat Eastern Norway County Network schon einmal den Vorsitz dieser für uns so wichtigen Ostsee-Organisation übernommen. Das ist auch Ausdruck der Kontinuität, die nicht nur unsere bilaterale Partnerschaft, sondern auch die gemeinsame vertrauensvolle Zusammenarbeit in BSSSC prägt“ so Spoorendonk. Gerade in schwierigen Zeiten für die europäische Idee sei die Arbeit auf regionaler Ebene unverzichtbar. Die Teilnehmer der Sitzung bekräftigten, die Zusammenarbeit von Partnern aus Norwegen und Schleswig-Holstein im Rahmen EU-finanzierter Projekte im Ostsee- und Nordseeraum weiterhin zu unterstützen.



Gestern hatte die norwegische Delegation den Wildpark Eekholt besucht, um sich über die Rückkehr des Wolfes nach Schleswig-Holstein und den Umgang hiermit zu informieren. Auch Fragen zum vorbeugenden Herdenschutz sowie zu Entschädigungen seitens des Landes wurden erörtert. Deutlich wurde, dass die Rückkehr des Wolfes ein gesamteuropäisches Phänomen ist. In den Ländern Südeuropas sei das Tier nie wirklich ausgerottet worden, so dass man dort im Umgang mit dem Wolf gelassener sei und große Erfahrung mit dem Herdenschutz habe. Von diesen Erfahrungen könnten Schleswig-Holstein und Norwegen profitieren und sich untereinander austauschen. Die Teilnehmer waren sich einig, dass ein weiterer fachlicher Austausch zwischen Experten aus Schleswig-Holstein und Norwegen sinnvoll ist.



Hintergrund



Die Partnerschaft zwischen Schleswig-Holstein und dem Eastern Norway County Network (Ostnorwegen), dem Zusammenschluss von acht Kreisen (fylkeskommuner) rund um den Oslo-Fjord, besteht seit 1998. Die Region bildet das wirtschaftliche Zent-rum Norwegens und umfasst rund die Hälfte der norwegischen Einwohner.

