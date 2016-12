Kulturministerin Spoorendonk gratuliert der Gemeindebücherei Halstenbek-Krupunder zum 25-jährigen Jubiläum

„Bibliotheken sind wichtig, um Wissen und Kultur zu vermitteln und um eine digitale Spaltung unserer Gesellschaft zu verhindern. Sie gewährleisten Informationsfreiheit, Meinungsvielfalt und Demokratie. Bibliotheken sind Schnittstellen und Knotenpunkte, Lern- und Veranstaltungsorte und Treffpunkte für die Bürgerinnen und Bürger. Mit ihren Bibliotheksstandorten Halstenbek und Krupunder entspricht die Gemeindebücherei Halstenbek diesem Ideal in hohem Maße.“ Dies sagte Kulturministerin Anke Spoorendonk heute (7.12.) in Halstenbek (Krs. Pinneberg) anlässlich der Feier zum 25. Geburtstag der Gemeindebücherei.



Dieses entspreche auch dem Ziel des neuen Landes-Bibliotheksgesetzes, mit dem das Bibliothekswesen insgesamt eine rechtliche Aufwertung erfahre. Bibliotheken sollen im Rahmen der Sozialraum- und Stadtentwicklungsplanung als Standortfaktoren anerkannt werden, so Spoorendonk. Insbesondere lobte die Kulturministerin vor Ort die gute Vernetzung der Halstenbeker Gemeindebücherei, deren Filiale Krupunder in einen Schulkomplex integriert sei. „Die Bibliotheken werden in Zukunft verstärkt strategische Partnerschaften mit anderen kommunalen Einrichtungen wie den Volkshochschulen, Museen, Kitas, Schulen oder auch Seniorenheimen eingehen. Sie hier leben das bereits durch den Kooperationsvertrag aller Bildungspartner mit der Bürgermeisterin.“



Beeindruckt zeigte sich Spoorendonk auch von den Bibliothekswerten: knapp 3.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, fast 100.000 Bücherei-Besuche im Jahr, mehr als 20 Ausstellungen jährlich und Veranstaltungen für rund 2.000 Schülerinnen und Schüler – das seien imponierende Zahlen, so die Ministerin weiter. „Sie leisten hier herausragende Arbeit. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.“



Eine weitere Aufwertung wird das Bibliothekswesen durch den im Frühjahr verliehenen Bibliothekspreis erfahren. Innovative Bibliotheksarbeit, Kundenorientierung, gelungene Kooperationen und wirksame Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sollen mit Blick auf die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund ausgezeichnet werden.

