Justizministerin Spoorendonk: Vertane Chance bei Asylverfahren

Auf der heutigen (17. November) Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister in Berlin ist ein von mehreren Ländern eingebrachter und von Schleswig-Holstein ausdrücklich unterstützter Beschlussvorschlag zur Stärkung des gerichtlichen Asylverfahrens vornehmlich am Widerstand CDU-geführter Ministerien gescheitert. Dazu erklärte Schleswig-Holsteins Justizministerin Anke Spoorendonk: „Ich bedauere es sehr, dass die Konferenz die Chance vertan hat, den Handlungsbedarf im Interesse der Gerichtsbarkeit zu unterstreichen. Hier wurden offenbar parteipolitische Erwägungen über Interessen der Justiz gestellt. In Anbetracht der auf die Verwaltungsgerichte erst noch zukommenden Welle von Verfahren im Asylbereich besteht dringender Handlungsbedarf. Die Verwaltungsgerichte müssen in die Lage versetzt werden, die Asylverfahren effektiv und rechtsstaatskonform abzuarbeiten. Nachdem die Länder die Verwaltungsgerichte personell verstärkt haben, ist nun der Gesetzgeber gefragt. Konkrete Regelungsvorschläge zur Optimierung der Verfahren lagen auf dem Tisch“, betonte Spoorendonk.



Nach dem Vorschlag sollte die Bundesregierung aufgefordert werden, bereits erarbeitete Regelungsvorschläge in ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben umzusetzen. Mit der Schaffung zusätzlicher Rechtsmittelmöglichkeiten im Asylprozess könnten Fragen von grundsätzlicher Bedeutung schneller obergerichtlich geklärt werden. Dies würde die Eingangsinstanzen entlasten und insgesamt zu einer beschleunigten Erledigung der bei den Gerichten eingehenden Verfahren führen. Zugleich bekäme das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schneller verbindliche Leitlinien für seine Entscheidung über Asylbegehren an die Hand.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren