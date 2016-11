Inbetriebnahme der psychiatrischen Tagesklinik in der Justizvollzugsanstalt Neumünster

In Schleswig-Holstein wird die Behandlung von psychisch kranken Inhaftierten verbessert. Eine entsprechende Vereinbarung haben das Land und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) unterzeichnet. Das UKSH, vertreten durch das Zentrum für Integrative Psychiatrie, bietet seit dem 1. Oktober 2016 insgesamt 20 Plätze für psychiatrisch erkrankte Gefangene an. Bei der Vorstellung der Behandlungsräume in der JVA Neumünster erklärte Justizstaatssekretär Eberhard Schmidt-Elsaeßer heute (1. November): "Das Ziel dieses zusätzlichen Angebotes ist es, die erkrankten Gefangenen durch die medizinische und psychotherapeutische Diagnostik und Behandlung weitgehend zu stabilisieren. Das ist eine Voraussetzung, damit die Unterbringung auf den regulären Vollzugsabteilungen der Anstalten wieder möglich ist und das Vollzugsziel, die Resozialisierung des Gefangenen, erreicht werden kann. Durch die Stabilisierung des Gesundheitszustands steigt zudem die Chance auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach der Inhaftierung."



Das in der Tagesklinik eingesetzte multiprofessionelle Team besteht aus Ärzten, Psychologen und Psychiatrie-Pflegekräften. Es werden insbesondere Gefangene mit affektiven, erlebnisreaktiven, substanzbezogenen und psychotischen Störungen oder ADHS aufgenommen. Die medizinische und psychotherapeutische Behandlung umfasst insbesondere die Psychopharmako- und Psychotherapie, störungsspezifische Behandlungsangebote, Fertigkeitentraining sowie spezielle Entspannungsverfahren. Unterstützt wird das multiprofessionelle Team des UKSH durch besonders geschultes Vollzugspersonal, um die psychisch erkrankten Gefangenen auch während der Behandlungsphase in den Vollzugsalltag einzubinden. Bundesweit ist eine derartige Behandlung und Betreuung psychisch kranker Gefangener innerhalb des Justizvollzuges nur in wenigen Bundesländern möglich. Die Einrichtung dieses Angebotes in Schleswig- Holstein wurde durch die Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalten angeregt.

