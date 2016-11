Eröffnung der Flensburger Kurzfilmtage

Im Kino 51 Stufen in Flensburg sind heute (16. November) die Flensburger Kurzfilmtage eröffnet worden. Bis zum 20. November werden über 100 Filme in 24 Veranstaltungen, 8 Wettbewerbsblöcke sowie Sonderprogramme von plattdeutschen Werbetrailern bis hin zu internationalen Animationsfilmen gezeigt. Dies sei Ausdruck von Vielfalt und Vieldeutigkeit, erklärte die Leiterin der Kulturabteilung im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa, Susanne Bieler-Seelhoff, bei der Eröffnung: „Die Flensburger Kurzfilmtage sind Beweis dafür, dass Innovationen auch im kleinen, im kurzen Format möglich sind. Innerliche Bewegung ist daher zentrales Thema in den diesjährigen 16. Flensburger Kurzfilmtagen. Es geht für die Besucherinnen und Besucher darum, sich noch stärker der Perspektivenvielfalt und deren Bedeutungen bewusst zu werden.“

