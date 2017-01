NRW-Polizei nimmt zwei Brüder wegen Terrorverdachts fest

Das Ministerium für Inneres und Kommunales teilt mit:



Spezialkräfte der NRW-Polizei haben heute in Bad Münstereifel zwei terrorverdächtige Brüder (24 und 25 Jahre) festgenommen. Dort und in Bonn wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Die Deutsch-Marokkaner sind mutmaßliche Mitglieder islamistischer Terrororganisa-tionen. Sie sollen sich 2013 in Syrien aufgehalten und an Kampfhand-lungen des sogenannten IS beteiligt haben. Nach einem längeren Tür-keiaufenthalt reisten die Brüder 2016 wieder in die Bundesrepublik ein. Der Generalbundesanwalt ermittelt.



„Den heutigen Festnahmen sind umfangreiche und intensive gemein-same Ermittlungen der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Län-der vorausgegangen. Deutschland ist kein Rückzugsraum für Terrorun-terstützer. Wer sich im Ausland an mörderischen Verbrechen beteiligt, muss hier mit Strafe rechnen", sagte Innenminister Ralf Jäger.

