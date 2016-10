Jesse bei Grundsteinlegung in den Basdorfer Gärten bei Wandlitz

Staatssekretärin Ines Jesse hat heute den Grundstein für das Projekt Basdorfer Gärten gelegt. In den Gebäuden der ehemaligen Polizeischule in Basdorf, einem Ortsteil von Wandlitz, sollen 104 Wohnungen entstehen, 78 davon sind mietpreisgebunden, 74 werden barrierefrei erreichbar sein.



„Dank des großen Engagements der Gemeinde, werden aus den ehemaligen Kasernen attraktive Gebäude mit einem guten Angebot für bezahlbaren Wohnraum. Das Projekt trägt dazu bei, den angespannten Wohnungsmarkt im nördlichen Berliner Umland zu entlasten. Erfreulich ist, dass das Vorhaben Teil eines Gesamtkonzepts für die Standortentwicklung ist, dem weitere Einzelprojekte folgen werden“, sagte Staatssekretärin Jesse.



Das Land stellt für das Vorhaben ein Baudarlehen von 9,2 Millionen Euro bereit, die Gesamtkosten liegen bei 15,9 Millionen Euro. Die neuen Wohnungen in den Basdorfer Gärten haben eine Gesamtwohnfläche von mehr als 8100 Quadratmetern. Nach Fertigstellung stehen Wohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern mit Balkons oder Terrassen zur Verfügung. Pro Gebäude wurden drei Aufzüge eingebaut, wodurch 66 Wohneinheiten barrierefrei erreichbar werden. 8 Erdgeschosswohnungen in den übrigen Aufgängen sind ebenfalls barrierefrei erreichbar.

