Handlungskonzept PLuS: Ministerin Britta Ernst überreicht Ausbildungsverbund Kiel ein Million Euro für Coaching-Fachkräfte

„Wir wollen die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern. Dazu brauchen wir neben den Lehrkräften starke Partner in den Schulen“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst heute (5. Dezember) in Kiel. Sie überreichte der Perspektive Bildung, einem Tochterunternehmen der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie (NGD) Kiel einen Zuwendungsbescheid über rund eine Million Euro für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2018. Der Ausbildungsverbund Kiel koordiniert das Coaching für Schülerinnen und Schüler am Übergang von der Schule in den Beruf in Kiel. Coaching sowie stärkenorientierte Potentialanalysen sind Bausteine im „Handlungskonzept Praxis, Lebensplanung und Schule“ (HK PLuS). Das Programm wird bis 2020 mit 40 Millionen Euro vom Bildungsministerium Schleswig-Holstein, der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit und der Europäischen Union finanziert. Bildungsministerin Ernst: „Das Handlungskonzept PLuS ist eine bewährte Unterstützung am Übergang Schule-Beruf.“



Bildungsministerin Britta Ernst bedankte sich bei Margit Haupt-Koopmann, Vorsitzen-de der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit für die Unterstützung beim HK PLuS. Die Regionaldirektion Nord beteiligt sich mit 6,8 Millionen Euro an dem 40-Millionen-Euro Programm. Die Landesregierung übernimmt 16,8 Millionen Euro, die Europäische Union 15,9 Millionen Euro und der Rest sind Eigenmittel der Träger. „Viele Jugendliche benötigen in der Phase der beruflichen Orientierung und am Übergang Schule/Beruf Rat und Unterstützung“, betonte Haupt-Koopmann. „Mit diesem zusätzlichen Angebot erreichen wir Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, der über das schulische und BA-Regelangebot zur Berufsorientierung hinausgeht.“



Zielgruppe des HK PLuS sind Jugendliche mit teilweise schulischem Leistungsversagen, Absentismus oder mangelnden Schlüsselqualifikationen. Sie benötigen zusätzlich zur allgemeinen Berufsorientierung an den Schulen eine intensive personelle Begleitung, um erfolgreich den Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu schaffen. Deshalb werden über das Programm in allen Kreisen und kreisfreien Städten 15 Träger beauftragt, die gemeinsam mit den Lehrkräften die Jugendlichen fördern. Sie übernehmen das Coaching und die Potenzialanalyse. In Kiel ist das seit 2007 der Ausbildungsverbund, der aktuell zwölf Coaching-Fachkräfte beschäftigt, die an neun Kieler Schulen eingesetzt werden. Seit Projektstart am 1. August 2014 sind an diesen Schulen insgesamt 689 Schülerinnen und Schüler gecoacht worden.

