Wissenschaftsministerium: "Institut für Inklusive Bildung" wird Christian-Albrechts-Universität angegliedert

Das schleswig-holsteinische Wissenschaftsministerium hat heute dem Institut für „Inklusive Bildung gemeinnützige GmbH“ gemäß die Stellung einer wissenschaftlichen Einrichtung an der CAU verliehen (gemäß § 35 Hochschulgesetz). Der Anerkennung als so genanntes „An-Institut“ erfolgte nach einem Antrag der CAU. „Mit der heutigen Entscheidung haben wir ein Hochschul- und Inklusionssignal erster Güte gesetzt“, erklärte Wissenschaftsstaatssekretär Rolf Fischer.



Mit der Fortführung des Projektes der Stiftung Drachensee als angegliedertes „Institut für Inklusive Bildung“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind drei absolute Neuheiten geglückt:





Erstens ist es gelungen, Menschen mit Behinderungen als Bildungsfachkräfte zu qualifizieren, damit sie an Fachschulen und Hochschulen ihre Expertise in eigener Sache einbringen. Als Bildungsfachkräfte vermitteln sie ihren Alltag und ihr Leben mit Behinderungen den Studierenden und den bereits bestehenden Lehr- Fach- und Leitungskräften.

Für diese Umsetzung werden zweitens fünf sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für qualifizierte Bildungsfachkräfte geschaffen. Das ist ein bisher einmaliges Programm an deutschen Universitäten.

Drittens: Mit der Anerkennung als „An-Institut“ der CAU werden Menschen mit Behinderungen, die vormals in einer Werkstatt tätig waren, dauerhafter Teil des Wissenschaftssystems. „Das ist ein Meilenstein für die Hochschullandschaft sowie ein Startsignal für die Menschen mit Behinderungen selbst“, so Rolf Fischer.



