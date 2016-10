Kristin Alheit: Engagement von Jugendlichen ist Gewinn für unsere Demokratie - Landesforum der kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen "PartizipAction! 9.0"

Vom 07. – 09. Oktober 2016 findet zum neunten Mal in Schleswig-Holstein ein Forum für Kinder und Jugendliche aus kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen statt. In Kooperation mit dem Kreisjugendring Stormarn e.V. und dem Kinder- und Jugend-beirat der Stadt Ahrensburg lädt die Gemeinschaftsaktion „Schleswig-Holstein – Land für Kinder" 50 Jugendliche zu einem landesweiten Treffen in das Jugendgästehaus des Kreis-jugendringes Stormarn nach Lütjensee ein. Die Jugendlichen tauschen sich über unter-schiedliche Aktivitäten und Erfahrungen aus, setzen sich mit Projektmanagement und Mo-derationstechniken auseinander, beleuchten Probleme und Erfolge der Arbeit und entwi-ckeln Formen der weiteren Zusammenarbeit und der regionalen Vernetzung.



Zusätzlich geht es in diesem Jahr um die anstehenden Landtagswahlen in Schleswig- Holstein und das erstmalige Wahlrecht der 16- und 17-jährigen Jugendlichen und deren Mobilisierung sowie um eine Synchronisierung der Kinder- und Jugendvertretungswahlen in den schleswig-holsteinischen Kommunen im kommenden Jahr.



Am Sonntagvormittag werden die jugendpolitischen SprecherInnen der Landtagsfraktionen, der Landesbeauftragte für politische Bildung und ein Vertreter des Landesjugendringes im moderierten „Polit-Talk" mit den Jugendlichen in den Austausch treten und weitere aktuelle Themen erörtern. „Wie kann Kinder- und Jugendbeteiligung gestärkt werden" und „Was kann Politik dazu beitragen?" sind zwei von vielen Themen, die während des Polit-Talks zur Sprache kommen sollen.



Sozialministerin Kristin Alheit lobt das Engagement der Jugendlichen: „Die hohe Resonanz auf die Landestreffen der kommunalen Jugendvertretungen zeigen, dass junge Menschen in Schleswig-Holstein großes Interesse an der Mitbestimmung und Mitgestaltung ihres Um-felds und des gesellschaftlichen Lebens haben und dafür viele Ideen und Vorschläge mit-bringen. Für unsere Demokratie ist es ein gutes Zeichen, dass sich junge Menschen in ihrer Freizeit politisch und gesellschaftlich engagieren, sich für ihre Interessen und die von ande-ren Jugendlichen einsetzen!"



In Schleswig-Holstein gibt es Kinder- und Jugendbeiräte und –parlamente, in denen sich die jungen Mandatsträger für Kinder- und Jugendthemen in ihrer Kommune engagieren, derzeit in über 50 Städten und Gemeinden. Die Jugendvertretungen besitzen in der Regel ein An-trags- und Rederecht im Gemeinde- oder Stadtrat und größtenteils auch entsprechende (beratende) Sitze in weiteren Ausschüssen. „Die Landesregierung wird die Arbeit und Initia-tiven der kommunalen Jugendvertretungen weiterhin begleiten und stärken", so Alheit.



Die Jugendlichen kommen aus 18 verschiedenen Gemeinden des Landes nach Lütjensee, so z.B. aus den Städten Kiel, Pinneberg, Ahrensburg, Itzehoe, Lauenburg, Schwarzenbek, Elmshorn, Ratzeburg, Reinbek und Mölln, aber auch aus kleineren Gemeinden wie Aukrug, Bargfeld-Stegen, Hohenlockstedt, Süderbrarup oder Norstedt und Breklum in Nordfriesland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren