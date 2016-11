Zwölf Kinder und drei Schulen ausgezeichnet

Sachsen-Anhalts Minister für Inneres und Sport, Holger Stahlknecht, hat heute die zwölf Gewinner des landesweiten Mal- und Zeichenwettbewerbs zur Verkehrserziehung ausgezeichnet. Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr von der Unfallkasse Sachsen-Anhalt organisiert und fand in Zerbst statt.



Die zehn Mädchen und zwei Jungen hatten zum diesjährigen Motto des Wettbewerbs „Wir sind unterwegs – Erwachsene seid aufmerksam“ ein Bild gezeichnet, welches von einer unabhängigen Jury für die Veröffentlichung im Schülerkalender 2017 ausgewählt wurde.



An dem Wettbewerb, der seit 24 Jahren fester Bestandteil zur Unterstützung der Mobilitäts- und Verkehrserziehung an den Grundschulen ist, hatten sich mehr als 10.000 Mädchen und Jungen der 1. bis 4. Klassen aus 165 Schulen des Landes beteiligt.



Vor diesem Hintergrund wurden in diesem Jahr erneut auch die drei aktivsten Schulen ausgezeichnet. In der Kategorie der Schulen mit über 170 Schülern lag die Grundschule „Albrecht Dürer“ in Merseburg vorn und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro. Die Grundschule Farnstädt im Saalekreis siegte in der Kategorie 100 bis 169 Schüler und erhielt eine Prämie von 1.000 Euro. Bei den Schulen bis 99 Schülern gewann die Landschule Osterhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz und freute sich über 500 Euro.



Hintergrund



Der Mal- und Zeichenwettbewerb richtet sich an Sachsen-Anhalts Grundschüler und ist eine der ältesten Verkehrssicherheitsaktionen im Land. An dem Wettbewerb sind neben dem Innenministerium, das Bildungsministerium, das Verkehrsministerium, die Unfallkasse Sachsen-Anhalt, die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt und die Landesverkehrswacht als Partner beteiligt.



Die Entscheidung für die Veröffentlichung eines Bildes im Schülerkalender wird nach einer Vorauswahl auf Ebene der Landkreise von einer Jury getroffen, der jeweils ein Vertreter der beteiligten Partner angehört. Der Schülerkalender wird in einer Auflage von 16.000 Exemplaren gedruckt und für die Nutzung zur Verkehrserziehung überwiegend an den Grundschulen verteilt.



Die Preisträger des Mal- und Zeichenwettbewerbs 2016





Marie Kräker, Grundschule Merseburg, LK Saalekreis

Lena Schröther, Grundschule Schönebeck, LK Salzlandkreis

Eric Linkohr, Grundschule Schlanstedt, LK Harz

Leon Peter Wiezorreck, Grundschule Stendal, LK Stendal

Fenja Linde, Grundschule Ilsenburg, LK Harz

Sophie Vu, Grundschule Calbe, LK Salzlandkreis

Jette Haase, Grundschule Großalsleben, LK Börde

Paulina Julie Grünke, Grundschule Möser, LK Jerichower Land

Hannah Zapkay, Grundschule Zahna, LK Wittenberg

Selma Matilda Bachmann, Grundschule Roßla, LK Mansfeld-Südharz

Josephin Böhlmann, Grundschule Rodleben, Dessau-Roßlau

Lea Florentien Langrock, Grundschule Merseburg, LK Saalekreis





Aktivste Schulen in den Kategorien:





über 170 Schüler: Grundschule „Albrecht Dürer“, Merseburg

100 bis 169 Schüler: Grundschule Farnstädt, Landkreis Saalekreis

weniger als 100 Schüler:Landschule Osterhausen, Lutherstadt Eisleben



