Sachsen-Anhalts Polizei trägt Trauerflor

Am 19. Oktober 2016 wurde ein Polizeibeamter des Freistaates Bayern in Ausübung des Dienstes angeschossen. Der Beamte erlag am heutigen Tag seinen Verletzungen.



Als äußeres Zeichen der Trauer hat das Ministerium für Inneres und Sport angeordnet, an den Polizeidienstkraftfahrzeugen des Landes Sachsen-Anhalt bis einschließlich des Tages der Beisetzung Trauerflor anzubringen.

