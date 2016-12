Sachsen-Anhalt schiebt erneut per Sammelcharter ab

Das Land Sachsen-Anhalt hat gestern und heute zwei weitere Sammelabschiebungen von bestandskräftig abgelehnten Asylbewerbern vollzogen. Damit beläuft sich die Zahl der vom Land organisierten zentralen Rückführungsaktionen auf nun insgesamt 13 Maßnahmen in 2016.



Die gestrige Maßnahme betraf sieben albanische und 13 kosovarische Personen aus Sachsen-Anhalt, die der Aufforderung zur freiwilligen Ausreise nicht nachgekommen sind und abgeschoben wurden. Die heutige Maßnahme betraf acht serbische Staatsangehörige. An beiden vom Land Sachsen-Anhalt organisierten Sammelchartern beteiligten sich zudem auch andere Bundesländer.



Die aktuelle Gesamtanzahl der von Sachsen-Anhalt in diesem Jahr vollzogenen Abschiebungen beläuft sich unter Berücksichtigung der heutigen Maßnahme auf 834 Personen.



Die Zahl der in diesem Jahr erfolgten freiwilligen Ausreisen beträgt mit Stand Ende November 1.601.

