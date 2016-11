Projekt zur Weiterentwicklung der Ausländerbehörden

Innenstaatssekretärin Dr. Tamara Zieschang hat heute in Magdeburg offiziell das Projekt „Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt – Willkommensbehörden“ gestartet. Schwerpunkt des vom Ministerium für Inneres und Sport initiierten Vorhabens ist die Weiterentwicklung der Ausländerbehörden.



Durch umfassende Neuerungen im Aufenthaltsrecht und durch die gestiegene Zahl an Zuwanderern sind die Aufgaben der einst primär als Ordnungsbehörde agierenden Behörde komplexer und umfangreicher geworden. So sind mittlerweile Serviceleistungen wie Beratungen erwarteter und elementarer Bestandteil der täglichen Arbeit der Beschäftigten. Interkulturelle und fremdsprachliche Kompetenzen sind zunehmend gefragt.



Im Zuge der Weiterentwicklung sollen u. a. die Vernetzung der Ausländerbehörden mit anderen staatlichen Stellen wie Jugendämtern oder Jobcentern ausgebaut werden oder auch mehrsprachige Formulare entwickelt werden.



Das Projekt „Willkommensbehörden“ ist zunächst für zwei Jahre anberaumt. Während dieser Zeit werden die beteiligten Ausländerbehörden bei ihrer Umstrukturierung durch externe Berater unterstützt. Finanziert wird das Vorhaben zu 80 Prozent mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Die Gesamtsumme beträgt 1,7 Millionen Euro. Die Landeshauptstadt Magdeburg hatte bereits im Vorfeld an einem zweijährigen Modellvorhaben des BAMF teilgenommen.



„Die Verwaltungskultur und -struktur muss der zunehmenden Internationalisierung Rechnung tragen und die interkulturelle und sprachliche Kompetenz in den Behörden gestärkt werden. Das Projekt kann zugleich dazu beitragen, die Arbeitsabläufe in den Ausländerbehörden gerade auch für die Mitarbeiter zu verbessern“, so Innenstaatssekretärin Dr. Tamara Zieschang.



In Sachsen-Anhalt beteiligen sich die Landeshauptstadt Magdeburg, die Stadt Halle (Saale), die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Börde, Burgenlandkreis, Harz, Salzlandkreis, Stendal und Wittenberg.

