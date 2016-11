Oberbürgermeisterin täuscht Öffentlichkeit

Zur heutigen Pressemitteilung der Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel, Dr. Dietlind Tiemann, erklärt Innenminister Karl-Heinz Schröter:



„Mir ist ganz neu, dass zu den Aufgaben einer kreisfreien Stadt auch die Unterhaltung einer eigenen Abteilung für Agitation und Propaganda gehört. Ich lasse mich da aber gern belehren. Anders nämlich ist die heutige Stellungnahme der Oberbürgermeisterin nicht zu begreifen.



Frau Tiemann missbraucht die einvernehmlich vereinbarten Arbeitsgespräche zwischen Land und Stadt Brandenburg an der Havel, um Stimmung zu machen, Ängste zu schüren und die Öffentlichkeit zu täuschen. Damit wird die Linie, die sie von Anfang an gegenüber dem Land verfolgt hat, konsequent fortgesetzt.



Es geht nicht um eine Streichliste des Landes, es geht um eine Auflistung von kreislichen Aufgaben der Stadt, deren mögliche Übertragung auf einen Landkreis in drei Varianten durchgerechnet werden soll. Bei zahlreichen dieser Aufgaben ist es durchaus möglich, dass die Trägerschaft auch zukünftig bei der Stadt bleibt, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Die Frage der Trägerschaft hat auch nichts damit zu tun, welche Dienstleistungen zukünftig in der Stadt Brandenburg vor Ort angeboten werden. Frau Tiemann will dagegen den Eindruck erwecken, diese Dienstleistungen seien mit einem denkbaren Trägerwechsel einfach weg – also „nicht mehr vor Ort“ und für die Bürger „weiter als bisher“ entfernt, wie sie erklärt. Das nenne ich schlechten Stil und eine Täuschung der Öffentlichkeit.



Entschieden weise ich die Behauptung zurück, Unterlagen des Landes wiedersprächen den bisherigen Aussagen der Landesregierung. Das ist die Unwahrheit, das Land stand und steht zu seinem Wort. Meine Antwort darauf ist, dass ich meine bisherigen Aussagen nochmals deutlich bekräftige: Die Einkreisung von Brandenburg an der Havel ist eine Notwendigkeit. Die dagegen gerichteten Argumente überzeugen mich nicht. Der heutige Vorgang zeigt, mit welch zweifelhaften Methoden sie verfochten werden. Und eine Einkreisung der Stadt wird Brandenburg an der Havel nicht schwächen, sondern stärken. Sie ist keine Gefahr, sondern eine Chance für die Stadt und für die ganze Region. Das ist meine Meinung, das war meine Meinung – und jeder kennt sie. Und nun kann die Oberbürgermeisterin gerne weiter die Tatsachen auf den Kopf stellen.“

