Lange: "25 Jahre Landesjugendfeuerwehrverband sind eine Erfolgsgeschichte"

Innenstaatssekretärin Katrin Lange hat die Bedeutung der Jugendfeuerwehren für das Land und seine Bevölkerung unterstrichen. „Engagierte Jugendfeuerwehren sind Voraussetzung für einen leistungsfähigen Brandschutz in der Zukunft. Sie führen junge Menschen an das Ehrenamt heran, der das Rückgrat des flächendeckenden Brand- und Katastrophenschutzes in unserem Land ist“, sagte Lange auf der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Landesjugendfeuerwehrverbandes am Samstag in Bad Wilsnack (Landkreis Prignitz).



Die Arbeit des Verbandes bezeichnete sie als „Erfolgsgeschichte“. „Viele Aktive haben ihre Leidenschaft für die Feuerwehr schon als Jugendliche entdeckt. Das ist ein Verdienst der Jugendfeuerwehren“, betonte Lange. Auch steige seit fast zehn Jahren die Zahl der Mitglieder in den Jugendfeuerwehren wieder kontinuierlich an. Wichtig bleibe, einen erfolgreichen Übergang aus den Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen zu organisieren.



Lange dankte zugleich den ehrenamtlichen Betreuern: „Sie haben sich mit Herzblut der Jugendarbeit angenommen. Ohne dieses Engagement der Jugendwarte wäre der Fortbestand der Jugendfeuerwehren nicht möglich.“ Zugleich versicherte die Staatssekretärin, dass das Innenministerium die Arbeit der Jugendfeuerwehren auch weiterhin mit Geld aus Lottomitteln unterstützen will. Als einer der größten Jugendverbände im Land leisteten die Jugendfeuerwehren auch landesweit einen wichtigen Beitrag zur Jugendarbeit.



Brandenburgs Jugendfeuerwehren zählen 12.805 Mitglieder; darunter sind 3.972 Mädchen. Sie sind in 1.006 örtlichen Jugendfeuerwehren und 250 Kinderfeuerwehren organisiert. Rund 3.000 ehrenamtliche Jugendwarte und Betreuer kümmern sich auf Orts-, Kreis- sowie Landesebene um den Feuerwehrnachwuchs. Das Innenministerium unterstützte 33 Projekte der Jugendarbeit von Feuerwehren und Hilfsorganisationen im vergangenen Jahr mit mehr als 143.000 Euro aus Lottomitteln. In diesem Jahr wurden bis Anfang Oktober gut 130.000 Euro für 29 Projekte der Jugendarbeit bewilligt. Darüber hinaus erhält die Landesjugendfeuerwehr als Teil des Landesfeuerwehrverbandes eine institutionelle Förderung von mehr als 80.000 Euro pro Jahr.

