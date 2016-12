Miha bodytec goes UK - Deutscher Weltmarktführer für EMS-Geräte eröffnet Niederlassung in London

Zum Jahreswechsel öffnet miha bodytec seine Türen auch im Vereinigten Königreich. Die hundertprozentige Tochterfirma mit Standort in der Londoner City wird fortan als britisches Vertriebszentrum des Unternehmens fungieren. Die attraktiven Räumlichkeiten befinden sich im Herzen der Metropole, einen Kilometer vom Tower of London entfernt. Lokaler Ansprechpartner ist miha bodytec-Neuzugang und weltweitanerkannter Athletiktrainer Thomas Ott. Dieser ist als langjähriger Branchenexperte und studierter Sportwissenschaftler bestens mit miha bodytec und den Servicedienstleistungen rund um das EMS Training vertraut.



Für Jürgen Decker, Geschäftsführer des Unternehmens, ist die Niederlassung in Großbritannien ein sorgfältig durchdachter Schritt. „Neben der rasanten Verbreitung von EMS in Deutschland ist eine wachsende, internationale Nachfrage festzustellen. Großbritannien ist einer der wichtigsten europäischen Fitnessmärkte. Eine eigene Präsenz vor Ort ist für uns als Weltmarktführer daher überfällig. Nur so können wir schnellstmögliche Lieferzeiten sowie denselben, hochwertigen Support wie in Deutschland garantieren."



Mit dem Schritt nach Großbritannien setzt miha bodytec seine Erfolgsstory fort: Das 2007 gegründete Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Gersthofen bei Augsburg hat mittlerweile einen Exportanteil von ca. 75% des Umsatzvolumens und bedient eine Vertriebsstruktur in mehr als 30 Ländern. Auf 6000 qm Gesamtfläche werden von der Zentrale aus Geräte und Zubehör in die ganze Welt exportiert.



Der miha bodytec wird weiterhin in Deutschland produziert und entspricht höchsten Qualitätsanforderungen. Einfache Anwendung, hervorragende Ergebnisse für kommerzielle Anbieter und deren Kunden, hohe Produkt- und Servicequalität und ansprechendes Design finden auch international einen hohen Zuspruch. Außergewöhnlich umfangreiche Garantiezeiten und -leistungen unterstreichen diesen Qualitätsanspruch.



miha bodytec lässt sich als „geräteunterstütztes Personal Training" in bestehende Einrichtungen integrieren sowie als eigenständige Lösung stationär oder mobil anbieten. Aufgrund der großen Bandbreite spezifischer Anwendungsmöglichkeiten ist das Gerät für Zielgruppen unterschiedlichster Art geeignet: Ob im Leistungssport, Fitness-, Wellness-, Beauty- oder Therapiebereich – miha bodytec unterstützt individuelle Trainings- und Anwendungsziele und liefert Ergebnisse auf Knopfdruck.



