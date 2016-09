Exklusive Workshops zur Berlin Food Week

Vom 1. bis 8. Oktober dreht sich in der deutschen Hauptstadt alles wieder um das Thema Genuss. Die Berlin Food Week öffnet zum vierten Mal ihre Tore, und Miele ist von Beginn an Kooperationspartner. Feinschmecker können in der Miele Gallery Unter den Linden bei acht exklusiven Workshops den Profis über die Schulter schauen und auch selbst Hand anlegen.



Köche und Patissiers zeigen ihr Handwerk und verraten den einen oder anderen Trick auf dem Weg zum perfekten Genuss. Von der Kunst des Anrichtens über gesundes Fett und die richtige Weinauswahl bis hin zum Cheesecake in Bio-Qualität können Teilnehmer einiges erleben und erlernen. Ein Höhepunkt bei Miele in Berlin: Die Spitzenköche Benjamin Donath und Steffen Sinzinger treffen auf die Autorinnen Melanie Mühl und Diana von Kopp – ein Quartett das alles Sinne anspricht. Während die Köche mit Geschmack, Form und Farben der sechs Gänge variieren berichten die Autorinnen aus ihrem gemeinsamen Buch „Die Kunst des klugen Essens“ über die Entschlüsselung des Geschmacks und andere unbekannte Ernährungswahrheiten. Das komplette Programm in der Miele Gallery ist unter folgendem Link: http://www.berlinfoodweek.de/event/miele-gallery/ zu finden.



Seit 2013 lockt die Berlin Food Week jährlich Koch-Profis, Gourmets, Journalisten, Hobby-Köche, Lebensmittelhersteller, Food-Blogger und Genießer in die Hauptstadt. An unterschiedlichen Veranstaltungsorten wie dem Hauptquartier „House of Food“ im ehemaligen Heizkraftwerk – hier stattet Miele auch die Aktionsküchen aus – oder an der Gedächtniskirche zeigt Berlin, was es von Gourmet-Essen bis Streetfood und von gesunder Ernährung bis süßer Sünde zu bieten hat. In lockerer Atmosphäre ist die Food Week nicht nur eine Möglichkeit unterschiedliche Kreationen aus der örtlichen Restaurant Szene zu kosten sondern lädt auch zu einer kulinarischen Reise ein – in diesem Jahr speziell nach Mexiko, dem diesmaligen Partnerland.

Über die Miele & Cie. KG

Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien ("Miele Professional"). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2015/16 rund 3,71 Milliarden Euro, wovon etwa 70 Prozent außerhalb Deutschlands erzielt werden. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen 18.400 Menschen, 10.300 davon in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Gütersloh in Westfalen.

