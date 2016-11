Michelin auf der Essen Motor Show

Geballte PS-Power auf der Essen Motor Show: Auto Bild sportscars stellt zusammen mit seinem Partner Michelin vom 25. November bis 4. Dezember die Rekordbrecher des diesjährigen Sachsenring-Rekordtags aus (Stand A.131, Halle 3). Im Fokus stehen die vier exotischen Original-Boliden Donkervoort D8 GTO, der Lightweight M4 LW, der Komo-Tec Exige und die Geiger Corvette Z06. Die Partner zeigen zudem einen actionreichen Film, der die Messebesucher die Highlights des einzigartigen Events noch einmal miterleben lässt. Die Essen Motor Show ist Europas größte Leistungsshow für Tuning, Motorsport, sportliche Serienfahrzeuge und Classic Cars. Die Veranstalter erwarten knapp 360.000 Besucher.



Beim zweiten von Auto Bild sportscars und Michelin initiierten Sachsenring-Rekordtag traten am 19. April insgesamt 15 Hersteller und Tuner zum Rennen gegen die Uhr an. Mit dabei: 18 straßenzugelassene Ultra-High-Performance-Fahrzeuge, die zusammen über 8.700 PS an den Start brachten. Bei der Jagd nach neuen Rekorden setzten die Teams überwiegend auf die neueste Generation des MICHELIN Pilot Sport Cup 2. So zum Beispiel das Team Donkervoort: Mit 1:32.79 Minuten sicherte sich Pilot Denis Donkervoort mit dem D8 GTO den Titel „neues schnellstes Kleinserienauto“. Auch das Team Komo-Tec vertraute auf den MICHELIN Pilot Sport Cup 2 und brachte ihren auf 458 PS getunten Lotus Exige in 1:33.83 Minuten über den Sachsenring. Damit war ihnen der Titel „neuer schnellster Lotus“ sicher.



Kopf-an-Kopf-Rennen von BMW und Corvette



Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Teams Lightweight und Geiger. Bereift mit MICHELIN Pilot Sport Cup ZP, trieb Marc Basseng den Lightweight M4 LW 600 nach 1:29.73 Minuten über die Ziellinie und schaffte es als „neuer schnellster BMW“ unter die Top 5 der Top-200-Rundenzeiten-Hitliste von Auto Bild sportscars. Platz zwei auf der Liste beanspruchte das Team Geiger: Mit 1:28.27 Minuten steuerte ADAC-Masters-Fahrer Daniel Keilwitz den mit dem 6,2-Liter-V8-Kompressormotor ausgestatteten Supersportwagen 17 Hundertstel schneller über den Asphalt des Sachsenrings als der Vorjahressieger. Ausgestattet mit MICHELIN Pilot Sport Cup (vorne 285/30 R19, hinten 335/25 R20), holte sich das Team Geiger den Titel „neuer schnellster Amerikaner“.



Der ausführliche Bericht zum Sachsenring-Rekordtag erschien in „Auto Bild sportscars“ Heft 7, Juli 2016. Auf dem gemeinsamen Stand mit Michelin haben Besucher die Möglichkeit, sich eine Sonderausgabe zum Sachsenring-Rekordtag zu sichern.

