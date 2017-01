Michaela Rosien PR startet mit neuer Website und erweitertem Angebot ins neue Jahr

Die innovative Münchner Kommunikationsagentur Michaela Rosien PR startet im neuen Web-Gewand und mit erweitertem Angebot ins Jahr 2017. Zu den Services im klassischen PR- und Marketingbereich für Hotellerie-, Gastronomie- und Lifestylekunden gesellen sich nun auch frische Eventkonzepte verschiedenster Ausrichtung sowie maßgeschneiderte Influencer-Marketingstrategien. Die neuen Säulen im Angebot wurden bereits 2016 erfolgreich ins Portfolio integriert. So konnte Michaela Rosien mit Events, wie dem MTV Push Futures Live@Aloft Konzert mit Max Giesinger oder dem Influencer’s Monday in der Münchner Westend Factory gemeinsam mit ihren Kunden satte Erfolge feiern.



Passend zur Ausrichtung der agilen Kommunikationsagentur vermittelt auch die neue Website eine sympathische Mischung aus Branchen-Know-How, Esprit und Innovationsfreude. Die Leistungen sind anschaulich erläutert und übersichtlich dargestellt; es gibt Fallbeispiele, ebenso wie einen persönlich geführten Blog und einen Blick in den von inspirierten Menschen und Reiselust geprägten Werdegang der Gründerin.



Zeitgemäß und dynamisch wie der von der Münchner Designschmiede Nieder+Marx konzipierte, neue Online-Look präsentiert sich auch das Leistungsspektrum von Michaela Rosien PR: Mit ihrem Team aus professionellen Grafikern, Textern und PR-Fachleuten spielt Michaela Rosien nicht nur gekonnt auf allen Instrumenten der klassischen Marketing- und Pressearbeit; sie hat auch ein umfassendes Influencer-Netzwerk aufgebaut und verschiedenste Konzepte im Bereich der neuen Medien entwickelt. Vom Multi-Channel-Musikevent über das Storytelling rund um die neue, oder auch etablierte Marke bis zu InstaTravel- und InstaGallery-Formaten, erhält jede Marke und jedes Produkt die passenden Maßnahmenkataloge für ihre jeweilige Zielgruppe – gekonnte Ausführung und umfassendes Reporting inklusive.



Auch mit unkonventionellen Angeboten, wie den neuen Think Tanks, oder eigenen Events, wie dem jährlich wachsenden Ladies New Year Dinner, bei dem die Gründerin immer auch einige Sponsoren mit an Bord nimmt, ist Michaela Rosien PR eine Agentur, die gerne neue Wege geht, um Menschen mit Ideen und Visionen auf inspirierende und gewinnbringende Weise zusammenzuführen.



Weitere Informationen unter www.michaelarosien-pr.de, via Facebook oder direkt telefonisch unter +49 173 29 177 92.





