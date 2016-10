Brennstart für Norwegian Bliss

Der Brennstart für das Schiff mit der Baunummer S.707 läutet auf der MEYER WERFT in Papenburg den Baubeginn eines weiteren Kreuzfahrtschiffes für Norwegian Cruise Line ein.



Den Startknopf der computergesteuerten Brennmaschine drückte Frank J. Del Rio Präsident und CEO, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., und startet damit die Bearbeitung der ersten Stahlplatte für das neue und speziell für Alaska-Kreuzfahrten konzipierte Schiff der Reederei Norwegian Cruise Line. Aufgrund der strengen Umweltauflagen in Alaska ist das Schiff mit Abgasreinigungsanlagen und sehr umweltfreundlichen Motoren zur Stromerzeugung ausgestattet worden. Beim gesamten Engineering stand verstärkt die Energieeffizienz im Fokus. Wärmerückgewinnung, Elektromotoren höchster Energieeffizienzklasse, LED-Beleuchtung, Automation mit der Ausrichtung Energieeffizienz, optimierte Unterwasseranstriche zur Widerstandsreduzierung, Gewichtsoptimierung bei Materialien und viele weitere Themen wurden mit höchster Priorität bearbeitet.



Die Norwegian Bliss, das dritte Schiff der Breakaway Plus-Klasse, ist nicht nur ein sehr energieeffizientes Schiff es bietet zudem mit speziell auf die Destination ausgerichteten Bordeinrichtungen und Annehmlichkeiten ein Alaskaerlebnis der Extraklasse. Das Schiff wird nicht nur mit seiner Größe von 167.800 BRZ, sondern auch im Design neue Maßstäbe setzen und 4.000 Passagieren Platz bieten.



Mit der Gestaltung der Rumpfbemalung der Norwegian Bliss hat Norwegian Cruise Line den auf Meerestiere spezialisierten amerikanischen Künstler Robert Wyland beauftragt. Bekannt für seine Gestaltung des Thema Unterwasserwelt hat Wyland vielfältige Inspirationen geschaffen, sich für den Schutz der Ozeane einzusetzen.



Die Fertigstellung der Norwegian Bliss ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen.



Weitere Informationen zu den Schiffen und zur Reederei unter: www.ncl.de

