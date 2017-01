ALLEGAEON veröffentlichen Video zu 'Of Mind and Matrix' online!

Seit Veröffentlichung ihres aktuellen Albums 'Proponent for Sentience' letzten September, haben ALLEGAEON die Bühne unter anderem mit Black Sabbath, Disturbed, Megadeth und vielen mehr beim 'Ozzfest Meets Knotfest' geteilt und darüber hinaus ihre Labelmates von Battlecross und Necromancing the Stone bei der 'Winter Warriors Tour' begleitet. Heute veröffentlicht die Band ein neues Video zu 'Of Mind and Matrix' - es ist bereits das vierte Video zu 'Proponent for Sentience'. Gefilmt, editiert und animiert wurde das Ganze von Nick Hipa (Wovenwar). 'Of Mind and Matrix' kann hier angesehen werden: youtube.com



Nächsten Monat werden ALLEGAEON ihre Labelfreunde von Whitechapel, Cattle Decapitation und Goatwhore auf einer US-Tour begleiten, welche unter dem Label 35 Jahre Metal Blade laufen wird.



Whitechapel, Cattle Decapitation, Goatwhore, Allegaeon tour dates

Celebrating Metal Blade Records' 35th anniversary



Feb. 22 - Brighton Music Hall - Boston, MA

Feb. 23 - Theatre of Living Arts - Philadelphia, PA

Feb. 24 - The Fillmore - Silver Spring, MD

Feb. 25 - Irving Plaza - New York, NY

Feb. 26 - House of Blues - Cleveland, OH

Feb. 28 - St. Andrew's Hall - Detroit, MI

Mar. 1 - Deluxe @ Old National Centre - Indianapolis, IN

Mar. 2 - Bogart's - Cincinnati, OH

Mar. 3 - Mercury Ballroom - Louisville, KY

Mar. 4 - House of Blues - Chicago, IL

Mar. 5 - Riot Room - Kansas City, MO

Mar. 6 - Summit Music Hall - Denver, CO

Mar. 8 - Belasco Theater - Los Angeles, CA

Mar. 9 - House of Blues - San Diego, CA

Mar. 10 - The Fillmore - San Francisco, CA

Mar. 11 - Ace of Spades - Sacramento, CA

Mar. 14 - House of Blues - Houston, TX

Mar. 15 - House of Blues - Dallas, TX

Mar. 16 - House of Blues - New Orleans, LA



'Proponent for Sentience' kann unter metalblade.com/allegaeon bestellt werden - Dave Otero (Cattle Decapitation) hat 'Proponent for Sentience' produziert, ein musikalisch komplexes, intelligentes und forderndes Konzeptalbum, das unter den ganz großen dieses Formats bestehen kann. Die Texte sind im Science-Fiction-Bereich verortet, aber unangenehm realitätsnah. Mit dieser Scheibe zeigt sich die Gruppe aus Fort Collins in Colorado so ehrgeizig und souverän wie nie, wobei sie die Grenzen des Möglichen noch weiter auslotet als auf ihren drei früheren Alben, die allesamt von der Kritik gefeiert wurden.



