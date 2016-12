Den Stoffwechsel dauerhaft in Balance halten

Mit besten Vorsätzen in 2017 starten? Metabolic Balance hält für alle, die sich gesünder ernähren möchten, acht einfache Regeln bereit. „Wer sich konsequent daran orientiert, hält seinen Stoffwechsel das ganze Jahr hindurch in Balance“, sagt Birgit Funfack, Geschäftsführerin von Metabolic Balance. www.metabolic-balance.com



Acht Regeln



1. Frühstück, Mittag- und Abendessen: dreimal täglich satt essen und keine Snacks zwischendurch

2. Fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten einhalten, bei Hunger sind ein paar Nüsse erlaubt

3. Ein Essen soll mindestens 20, maximal 60 Minuten dauern

4. Morgens Käse, mittags Hülsenfrüchte, abends Fisch – pro Mahlzeit eine andere Eiweißart

5. Jede Mahlzeit mit ein bis zwei Bissen Eiweiß beginnen, um das Sättigungshormon Leptin anzuregen

6. Kein Essen nach 21 Uhr, damit der Körper in den Fastenmodus schalten und Fett verbrennen kann

7. Ausreichend Wasser trinken, um den Stoffwechsel anzukurbeln und Schlacken abzutransportieren

8. Den täglichen Apfel am besten zum Abschluss einer Mahlzeit genießen

Metabolic Balance GmbH & Co.KG

Begründet vom 2013 verstorbenen Internisten und Ernährungsmediziner Dr. med. Wolf Funfack, der Heilpraktikerin Birgit Funfack und der Ernährungswissenschaftlerin Silvia Bürkle wurde Metabolic Balance seit 2002 zu einem weltweit praktizierten Konzept zur Stoffwechselverbesserung. Es basiert auf der Überzeugung, dass eine gesunde und individuelle Ernährung ein einfacher Weg ist, Gesundheit zu erlangen und zu erhalten. Anders als die meisten Diätprogramme arbeitet Metabolic Balance nicht mit einer strengen Kalorienreduktion, sondern erstellt für jeden Teilnehmer auf der Grundlage des eigenen Körpergewichts, einer Blutanalyse und weiterer Patientendaten einen persönlich zugeschnittenen Essensplan. Die Mahlzeiten sind schmackhaft und sättigend. Den Prozess begleiten Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker und Ernährungs- bzw. Fitnessberater als qualifizierte Metabolic Balance Betreuer.







