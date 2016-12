Kufenstars wird die spiegelglatte Bühne bereitet

34 Kufenstars werden vom 27. Dezember bis 1. Januar wieder in fantastischen Kostümen über das glitzernde Eis im MCC Halle Münsterland wirbeln. „Believe“ heißt die aktuelle Produktion von Holiday on Ice, die eine dramatische Liebesgeschichte à la Romeo und Julia erzählt – glücklicherweise mit Happy End. Doch bevor das Eis zur spiegelglatten Bühne wird, muss es in erst in die Große Halle kommen. Dafür sorgt in diesen Tagen der Eismeister: Thomas Vakorny ist einer der wichtigsten Helfer hinter den Kulissen.



Ungefähr 72 Stunden dauert es, bis eine Eisfläche nahezu beliebiger Größe am Veranstaltungsort bereit für die Premiere ist. Der Eismeister war deshalb bereits als Erster des Holiday on Ice-Teams in Münster vor Ort. Kaum öffneten sich die Türen der Transportcontainer, startete der Countdown für den Eiseinbau. 42 Meter lang ist übrigens die Eisfläche im MCC Halle Münsterland, dazu 18 Meter breit.



Zuerst wird der Boden mit Styropor und Plastikfolie ausgelegt. So nimmt selbst ein empfindlicher Hallenboden keinen Schaden durch Kälte oder Flüssigkeit. Auf diese Schutzschicht kommen circa 200 Aluminiumplatten, durch die ein mit einem Kühlaggregat verbundenes etwa 500 Meter langes Röhrensystem verläuft. Holz begrenzt den Außenrand der Plattenkonstruktion, Lücken zwischen den Aluminiumteilen werden mit Quarzsand aufgefüllt.



Nun entsteht das Eis: Wasser ist die erste Deckschicht auf den Aluminiumplatten; es gefriert, indem Kühlflüssigkeit mit einer Temperatur von etwa minus 13 Grad durch die Röhren in den Platten fließt. Danach wird ein Gemisch aus Wasser und Marmorstaub aufgetragen, welches später für das gleichmäßig strahlendweiße Aussehen der Eisfläche sorgt. Sobald diese Schicht gefroren ist, trägt der Eismeister weitere Lagen Wasser auf. „Insgesamt 20.000 Liter“, verrät Vakorny. Die optimale Eishöhe für die Eisläufer liegt bei drei bis fünf Zentimetern Dicke.



Am zweiten Weihnachtstag wird dann die Show-Kulisse aufgebaut. Während des Gastspiels selbst schleift der Eismeister mit dem „Eistraktor“, einer mobilen Maschine zur Eiserneuerung, vor Beginn und in der Pause jeder Show die benutzte Eisfläche. Dabei sprüht er warmes Wasser auf, um Kratzer auszugleichen und so Verletzungsgefahren für die Eisläufer zu beseitigen. Ein Nebeneffekt der Arbeit mit dem „Eistraktor“ ist, dass die Eisfläche zum Ende des Gastspiels hin immer dicker wird.



Kaum ist am Neujahrs-Nachmittag nach 14 Vorstellungen der letzte Applaus verklungen, wird das Eis entsorgt und die Kühlflüssigkeit in einen Tankcontainer gepumpt – und weiter geht es in die nächste Gastspielstadt. Tickets sind erhältlich ab 29,90 Euro unter www.mcc-halle-muensterland.de sowie bei Ticket to Go direkt am Messe und Congress Centrum Halle Münsterland, Tel.: 02 51 - 1 62 58 17.

