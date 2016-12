Ein Olympiasieger und Perfektionist als kreativer Kopf

Er ist eine Legende des Sports: Bei den Olympischen Winterspielen 1984 schrieb Christopher Dean mit seiner Partnerin Jayne Torvill Eiskunstlauf-Geschichte. Für ihre Kür zu den Klängen „Boléro“ gaben ihnen die Punktrichter neun Mal die damalige Bestnote 6,0 – ein bis heute nicht übertroffener Weltrekord. Seine Erfahrung sowie sein Sinn für Dramatik und hohe Eislaufkunst sind nun bei Holiday on Ice erlebbar. Für die neue Produktion „Believe“ arbeitet Christopher Dean als Regisseur und Choreograf. In Münster läuft die Show vom 27. Dezember bis 1. Januar im MCC Halle Münsterland.



Die sich immer stärker aufbauende Spannung ist eine Gemeinsamkeit von „Boléro“ und „Believe“. Erstmals erzählt eine Holiday on Ice-Produktion eine durchgehende Liebesgeschichte, angelehnt an Romeo und Julia. Dean inszeniert eine rasante Story über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und ganz große Gefühle. Dabei setzt er auf viel Tempo, beeindruckende Licht- und Soundeffekte und eine Musikauswahl, die den Bogen von Pop bis Klassik schlägt.



„Seit 47 Jahren stehe ich bereits auf dem Eis, laufe selbst Shows, trainiere und choreografiere Eislauftalente“, erzählt der Ausnahmekönner. Die Herausforderung, eine Holiday on Ice-Show mit den besten Eisläufern aus der ganzen Welt zu kreieren, hat er gern angenommen. Nicht nur in seiner Zeit als aktiver Läufer zeichneten ihn Perfektionismus und Disziplin aus, die ihm unter anderem sieben Titel als britischer Eiskunstlauf-Meister sowie je vier Europa- und Weltmeisterschaften einbrachten. Auch die 34 Holiday on Ice-Kufenstars treibt er zu Höchstleistungen an. Zur langen Liste seiner Auszeichnungen zählt außerdem die Aufnahme in der „Hall of Fame“ des Eiskunstlaufs, der „ISU-Orden“ der internationalen Eisunion sowie der „Order of the British Empire“.



Eiskunstlauffans können sich davon in 14 Vorstellungen vom 27. Dezember bis 1. Januar im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland überzeugen. Tickets sind unter anderem online erhältlich unter www.mcc-halle-muensterland.de oder bei Ticket to Go direkt am MCC Halle Münsterland, Tel.: 02 51 - 1 62 58 17.

