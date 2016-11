Brands, Trends und Events auf der GDS vom 07. bis 09. Februar 2017

Spannende internationale Kollektionen

GDS Trendprogramm macht Lust auf H/W 17/18

Social Media Consulting gibt Aufschluss zu Instagram & Co.

tag it! zeigt Neuheiten aus dem Private Label Segment





Die aktuellen Herbst/Winter 2017/18 Kollektionen, Saison Highlights und eine große Bandbreite an Inspirationen präsentiert die GDS – Global Destination for Shoes & Accessories vom 07. bis 09. Februar 2017, von Dienstag bis Donnerstag. Die drei gut strukturierten Lifestyle-Welten HIGHSTREET, STUDIO und POP UP, das repräsentative Kollektionsportfolio, das GDS Trend-Programm und ein informatives Rahmenprogramm erleichtern es den Besuchern, die GDS als impulsgebende und inspirierende Plattform zu nutzen.



HIGHSTREET



HIGHSTREET zeigt einen bunten Mix an internationalen Kollektionen. Global führende Brands präsentieren sich hier mit ihrem individuellen Markenauftritt. Besucher können auf Schuh- Trends - von Classic über Lifestyle, Young Fashion bis hin zu Performance oder Comfort gespannt sein. Kirstin Deutelmoser, Director der GDS und tag it!: „Derzeit haben sich bereits mehrere hundert Brands für die GDS angemeldet. Mit dieser umfangreichen Auswahl bieten wir unseren Besuchern ein repräsentatives, internationales Angebot. Unsere kompakte und übersichtliche Strukturierung der Lifestyle-Welten und unser Trendprogramm machen das Arbeiten für die Einkäufer effizient und einfach. Ich freue mich, dass wieder große Unternehmen wie u.a. Ara Shoes, Josef Seibel, Lloyd Shoes, Mephisto, Rieker und Schuhunion, van Lier sowie die Wortmann Gruppe mit Tamaris, Marco Tozzi, Caprice, Jana und s.Oliver auf der GDS vertreten sind. Einzelhändler können die GDS ideal für Information, Networking und Order nutzen."



Auch im HIGHSTREET Lifestyle Bereich präsentieren sich wieder große Namen wie Birkenstock, die Bestseller Gruppe mit den Brands Jack & Jones, Only, Pieces, Selected und Vero Moda, Gant Footwear, Kangaroos, Kappa, Napapijri Footwear, Pikolinos und Skechers. Weitere Brands sind hier u.a.: Buffalo, Bullboxer oder Vagabond.



Das internationale Markenumfeld der HIGHSTREET wird u.a. ergänzt durch: Alma en Pena, Bellò, Brunate, Bruno Premi, D’Acquasparta, Gabriele, Galizio Torresi, Högl, Liu Jo, Maripé, Melvin & Hamilton, Nero Giardini, Nicola Benson, Noclaim und Peter Kaiser. Auch Spanien ist wieder gut mit Brands wie u.a. Hispanitas, Kanna, Unisa und Wonders vertreten.



Im traditionell wichtigen Comfort Bereich zeigen u.a. diese Brands ihre neusten Modelle: FinnComfort, Ganter/Hassia, Giesswein, Haflinger, Hartjes, Jomos, Semler, Waldläufer und Wolky.



Der einzigartige Kids Bereich in Halle 3 zeigt in seiner klar strukturierten und übersichtlichen Form ebenfalls ein umfassendes und auch internationales Spektrum an Kinderkollektionen. Große Labels wie Bisgaard, Clic!, Ecco Kids, Falcotto, Lurchi, Naturino, Primigi und Ricosta präsentieren sich hier. Außerdem können sich Besucher u.a. auf diese Brands freuen: bellybutton, Bundgaard Gallucci, IKKS, Kavat, MAÁ, Pinocchio, Pololo, Richter, Shoesme, Viking, Vingino Footwear. Die französische Groupe Royer ist wieder mit Aster-Mod8, Kickers Kids und Nobeez im Kids Bereich vertreten.



Auch außerhalb der Kids Area, integriert in die Lifestyle-Welten, werden weitere Kinderkollektionen gezeigt. So stellen im STUDIO Bereich beispielsweise Moschino Kids, Mou Kids, Polo Ralph Lauren Kids und Steiff aus.



POP UP



Auch die POP UP-Area ist wieder gut aufgestellt. Hier sind die Labels zu Hause, die den Style der Straße in den Szenevierteln der Welt definieren. In POP UP gehen u.a. an den Start: 727 Cycleur de Luxe, A.S. 98, Blackstone, Blundstone, Brako, British Knights, Dkode, Dr. Martens, Fila, HUB Footwear, Hummel, L.A. Gear, Lilimill, Loint’s of Holland, Moonah Boots, Nobrand, Palladium, Panama Jack, Project del Ray, Sendra Boots, Superga und Wednesday Whiskey.



STUDIO



In der exklusiven Studio Welt präsentieren sich stilprägende Brands mit ihren hochwertigen Kollektionen in handwerklicher Perfektion. Mit dabei sind u.a. italienische Kollektionen: u.a: Aquatalia Calpierre, Donna Carolina, Elia Maurizi, Ernesto Dolani, Giorgio 1958, Gravati, La Martina, Moma, Patricia Pepe und Officine Creative. Aus Spanien vertreten sind u.a.: Chie Mihara, Gadea, Lola Cruz, RAS, Pretty Ballerinas, Pertini und Zinda. Spannende Brands in STUDIO sind weiter: ASH, Arche, Calvin Klein, Jil Sander Navy Katy Perry, Kennel & Schmenger und See by Chloé.



Stilechte Herrenkollektionen lassen sich u.a. bei Alexander Hotto, Camerlengo, Floris van Bommel und Franceschetti entdecken.



Spannende Taschenkollektionen zeigen u.a. Abro, AU79, Heartentry, Numero 10 und Tosca Blu. Sneaker Liebhaber werden besonders bei Ama Deluxe, Candice Cooper, Crime London, L4K3, Mai Mai, Nubikk, Primabase und Zespa fündig.



GDS Trend-Programm



Das GDS Trend-Programm ist ein großer Informationspool für Einzelhändler. Die Trendinstallationen bieten eine Vielzahl an Inspirationen für den POS und das Visual Merchandising. Schuhtrends werden hier inszeniert und effektreich visualisiert. Gleichzeitig zeigt die GDS, wie man die wichtigsten „Fashion-Must- Haves" der Saison mit der aktuellen Schuhmode am besten kombinieren kann. Die GDS Trend Talks liefern jede Menge Informationen, nicht nur zur aktuellen Saison, sondern zeigen schon zukünftige modische Entwicklungen.



Social Media und Blogger Aktivitäten



Zusammen mit dem Medien-Partner „styleranking" werden zur GDS wieder verschiedene Bloggeraktivitäten und Informationsveranstaltungen rund um das Social Web angeboten. Beim Social Media Consulting können sich Interessenten über Themen wie Influencer Marketing, Blogger Relations und Social Media Management beraten lassen.



Zwei Trend Detectors werden darüber hinaus die neuesten Trends und Impressionen von der GDS auf Instagram mit der Öffentlichkeit teilen, um damit auch beim Konsumenten Lust auf Schuhe zu machen.



GDS 365



Mit „GDS 365 – Digital Marketplace", einem gemeinsamen Projekt mit dem Berliner Unternehmen „We Want Shoes", bietet die GDS eine innovative B2B E-Commerce Plattform für Schuhe und Accessoires. Die Aussteller können sich im GDS Showroom auf www.wewantshoes.com ganzjährig darstellen. Der digitale Showroom hilft Buyern als interaktives Order-, Kommunikations- - 5 -



und Networking-Tool über die Messe hinaus, 365 Tage im Jahr, bei der effizienteren Umsetzung ihrer Vor- und Nachorder.



tag it!



Parallel zur GDS präsentiert die tag it! Neuheiten aus dem Private Label Bereich. Die Sourcing Messe setzt ihren Fokus auf Schuhe und Accessoires, auf die internationale Vielfalt sowie auf eine große Bandbreite von Produkt-, Preis- und Qualitätssegmenten. Damit bietet sie optimale Möglichkeiten für das Business im wachsenden Markt der preissensiblen Käufergruppe.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren