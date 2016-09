Andreas Bund wird neuer Geschäftsführer

Andreas Bund steigt in die Geschäftsführung des Nürnberger Fachverlags Meramo GmbH ein. Gemeinsam mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer Rainer Möller wird er ab sofort die Weichen für die Zukunft stellen sowie die Marktposition des Fachverlags stärken und ausbauen.



Andreas Bund (38) unterstützte den Verlag bereits während seines Studiums der Literatur- und Sprachwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Neben langjährigen Erfahrungen im Online- und Printjournalismus sowie Crossmedia-Publishing ist ihm auch das Retailing-Geschäft aus mehrjähriger Beratung einer Online-Bank bestens vertraut. 2012 kehrte er als Chefredakteur in den Meramo Verlag zurück und war zusätzlich Product Owner bei der digitalen Weiterentwicklung der bundesweit bekannten Medienkombination „Studien- & Berufswahl / www.studienwahl.de", die seit 2010 im Verlagshaus produziert und verlegerisch betreut wird.



Mit der Entscheidung, zukünftig als Geschäftsführer-Duo den Meramo Verlag zu führen, zeigt sich Rainer Möller sehr zufrieden. „Mit Andreas Bund habe ich jemanden, der strategisch klug denkt und handelt, eine hohe inhaltliche Kompetenz mitbringt und diese mit Know-how zu den verschiedenen Produktionskanälen, sowohl Print als auch digital, miteinander verbindet."



Neuer Ansprechpartner für Kundenstamm



Ab 2017 wird Andreas Bund die alleinige Verantwortung für die Bereiche Medienkonzeption sowie Medienproduktion übernehmen und Ansprechpartner für den Kundenstamm sein. Der neue Geschäftsführer freut sich auf die kommenden Herausforderungen: „Mehr denn je sehe ich heute einen großen Bedarf an guten Medieninhalten und verlässlichen Informationen. Meramo ist in diesem Feld hervorragend aufgestellt, verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und exzellent ausgebildete, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Redaktion, Grafik, Marketing und Digital Media. Ich freue mich darauf, unsere hochwertigen und zielgruppengerechten Angebote gemeinsam mit Rainer Möller marktorientiert in die Zukunft zu führen."

Über die Meramo® Verlag GmbH

Die Meramo Verlag GmbH, ein Unternehmen der Willmy MediaGroup, gehört zu den führenden deutschen Fachverlagen für Themen zu Ausbildung, Studium und Beruf. Das Angebot reicht von der Redaktion über das fertig gestaltete Medium bis zu Leserservices und Marketing. Hinzu kommen Online-Kompetenztests zur Bewerberauswahl in Unternehmen und zur Berufsorientierung junger Menschen, die als Online-Anwendungen und Apps realisiert werden. Zu den Verlagskunden zählen unter anderem die Bundesagentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammern und die Wissenschaftsministerien der Länder. Derzeit entwickelt Meramo für die Bayerischen Industrie- und Handelskammern eine komplexe mobile Anwendung zur berufsbezogenen Kompetenzermittlung von Flüchtlingen.



