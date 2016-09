Die meori® Stars zu Weihnachten!

Sie sind und bleiben die Stars der Saison: Sterndekors sorgen nicht nur zu Weihnachten, sondern über die gesamte kalte Jahreszeit hinweg für beste Laune. Passend dazu zeigt sich die neue meori® Faltbox Medium im schicken Winteroutfit. Damit avanciert sie nicht nur unterwegs zum modischen Eyecatcher, sondern rundet auch zu Hause die saisonale Dekoration gekonnt ab.



Drei Farben, vier Looks, beliebig viele Einsatzmöglichkeiten: In diesem Herbst präsentiert sich die meori® Faltbox Medium stilsicher in zeitlosem Marine Blau mit weißen oder roten Sternen, in Bordeaux Rot mit weißen Sternen und in einem Sand Grau mit hellen Sternen im trendigen Vintage-Style. Wie immer bei meori® kommt auch hier die Funktionalität nicht zu kurz: Drei leichte Handgriffe und aus der schmalen Tasche wird eine 23 Liter fassende Box mit intelligentem Innenleben. So wird sie zum praktischen Lebensbegleiter, der immer dabei ist, wenn es etwas zu verstauen oder zu transportieren gibt – etwa im Auto, beim Shoppen, auf dem Markt, im Büro oder als variables Ordnungssystem für zu Hause. Ergänzt wird die clevere Faltbox durch einen hochwertigen Tragegriff, der sie im Nu in einen stabilen Einkaufskorb verwandelt.



Zeitgeist unterm Weihnachtsbaum



Immer schön. Immer praktisch. Immer dabei. Mit diesem Prinzip trifft die Hamburger Marke nicht nur den aktuellen Zeitgeist mitten in Herz, sondern liefert mit ihren durchdachten Modellen, Designs und Accessoires auch tolle Geschenkideen zu Weihnachten. Neben der CLASSIC BOX in den Größen L, M und S bieten auch die wasserfeste OUTDOOR BOX oder die pfiffige MINI BOX zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: vom Campingtrip zum Wintersport, vom Kinderzimmer bis zum farbenfroh aufgeräumten Büro. Wer schon eine oder mehrere meori® Faltboxen besitzt, freut sich vielleicht über die Haube, den Sixpack, den Kühler oder den Picknickeinsatz. Denn Flexibilität und Kreativität gehören genauso zum meori® Prinzip wie der hohe Anspruch an Qualität, Langlebigkeit und trendbewusstes Design.



Der empfohlene Verkaufspreis für die CLASSIC BOX MEDIUM von meori® liegt bei 26,95 EURO. Der Tragegriff kostet 15,95 EURO und passt auf die meori® CLASSIC BOX L, M und S. Die gesamte meori®-Kollektion inklusive Accessoires finden Sie hier: www.meori.com









Über meori GmbH & Co.KG

Immer schön. Immer praktisch. Immer dabei. Die meori® Faltboxen sind die idealen Begleiter für einen modernen und aktiven Lebensstil. In nur drei Handgriffen lassen sie sich leicht auf- und zusammenfalten. Damit stehen sie immer parat, wenn es etwas zu transportieren oder zu verstauen gilt.



Gegründet wurde die sympathische Marke in Hamburg von den Brüdern Dirk und Mark Meyer, die zur Ambiente 2014 ihre erste meori® Kollektion präsentierten. Der Kunstbegriff meori setzt sich aus den beiden japanischen Wörtern meian (ausgezeichnete, famose Idee) und origami (Faltkunst) zusammen. Frei übersetzt heißt meori also "fantastische Idee des Faltens".



Mehr zu meori® unter www.meori.com.

