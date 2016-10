Wein-Genuss-Outlet wird Pfalzwein2Go - Jetzt auch in Restaurants zu finden

Stets wachsende Besucher- und Verkaufszahlen: Auch die vierte Auflage des Wein-Genuss-Outlets, dem Live-Marktplatz in Duttweiler, setzt den positiven Trend der steigenden Nachfrage fort und veranlasst den Veranstalter zur Erweiterung des Angebots. Unter der neuen Marke Pfalzwein2Go wird die regionale Vermarktung von Pfälzer Weinen weiter ausgebaut. Zusätzliche Veranstaltungen und der kartonweise Einkauf im Restaurant runden das Programm ab.



Heimische Weine entdecken, probieren und kartonweise direkt auf der Messe einzukaufen, das ist die Erfolgsidee des Wein-Genuss-Outlets, das am Wochenende zum vierten Mal in Duttweiler stattfand. 155 Produkte von 31 Weingütern wurden angeboten, die Besucherzahl ist auch dieses Jahr wieder stark angestiegen. Rund 600 Weininteressierte nutzen die Gelegenheit nach ihrem persönlichen Geschmack einzukaufen. Dieser Erfolg bestätigt den Veranstalter, der das Konzept nun ausbaut und weiterentwickelt.



Unter der neuen Marke Pfalzwein2Go werden zusätzlich zum Live-Marktplatz in Duttweiler weitere Veranstaltungen in der Region stattfinden. Überall, wo das Logo Pfalzwein2Go zu sehen ist, gibt es Pfälzer Weine zu probieren und kartonweise zu kaufen - auch in Restaurants.



Das neue Programm, das den Genuss bis ins Zuhause verlängert, bewährt sich bereits bei den teilnehmenden Restaurants. Im zwei- bis dreimonatigen Wechsel erstellt Pfalzwein2Go in Zusammenarbeit mit ausgewählten Weingütern eine aktuelle und saisonal angepasste Weinkarte für Partner-Restaurants. Hier können die Gäste beim Essen in Ruhe Weine probieren und direkt kartonweise einkaufen. Pfalzwein2Go ist eine geschützte Marke der meomix GmbH, Veranstalter des bisherigen Wein-Genuss-Outlets in Duttweiler.



Alle Informationen zu Pfalzwein2Go finden Sie unter www.pfalzwein2go.de













