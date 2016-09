LABRANDA Hotels & Resorts: Zum Jubiläum 10 Jahre lang eine Woche Urlaub zu gewinnen

Die FTI GROUP feiert das einjährige Bestehen ihrer Hotelmarke LABRANDA Hotels & Resorts mit der Aufnahme von 10 neuen Häusern und einem Geburtstags-Gewinnspiel: Als Preis winkt über einen Zeitraum von zehn Jahren jeweils eine Woche Urlaub pro Jahr in den LABRANDA Hotels weltweit.



Die FTI GROUP begeht das einjährige Jubiläum ihrer Hotelgruppe LABRANDA Hotels & Resorts im September 2016 mit der Erweiterung des Portfolios: Insgesamt 10 neue Häuser ergänzen zum touristischen Geschäftsjahr 2016/17 das LABRANDA-Angebot, darunter weitere Hotels in Marokko, Ägypten, Griechenland, der Türkei sowie auf den Kanarischen Inseln. An dem Ereignis lässt die FTI-Hotelmarke bestehende und potentielle Kunden mit einem einmaligen Jubiläums-Gewinnspiel teilhaben: LABRANDA Hotels & Resorts verlost für einen Zeitraum von zehn Jahren jeweils eine Woche Aufenthalt pro Kalenderjahr für zwei Personen in den Hotels weltweit. Mitmachen kann jeder, der sich bis zum 4. Oktober 2016 unter www.labranda-hotels.com für die Verlosung registriert. Unter allen Einsendungen wird der Gewinner per Losverfahren ermittelt.



LABRANDA-Fans können sich auf folgende 10 neue Hotels freuen:



Kanaren

LABRANDA Alyssa Suite Hotel auf Lanzarote (premium), LABRANDA Oasis Mango auf Teneriffa (comfort) und LABRANDA Corralejo Village (select) auf Fuerteventura.



Ägypten, Rotes Meer

LABRANDA Gemma Premium Resort in Marsa Alam (premium).



Griechenland, Rhodos

LABRANDA Blue Bay Resort (superbeach), LABRANDA Miraluna Village (premium) und LABRANDA Kiotari Bay (superbeach).



Marokko, Marrakesch

LABRANDA Idrissides Premium Club (select) und LABRANDA Targa Club Aqua Parc (select).



Türkei, Riviera

LABRANDA Excelsior in Side (comfort).

Über die Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH

LABRANDA Hotels & Resorts befinden sich unter dem Management von Meeting Point International und umfassen aktuell 38 Hotels im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment in beliebten Urlaubsregionen wie den Kanaren, Ägypten, Marokko, Griechenland, Malta, Italien sowie der Türkei. Alle LABRANDA-Häuser sind ein Spiegel ihrer jeweiligen Region und bieten hochwertige lokale wie internationale Küche, Strandnähe sowie kostenfreies WLAN im gesamten Hotelgebäude an. Die Marke gliedert sich in sieben verschiedene Kategorien: premium (Fünf-Sterne-Resorts), superbeach (Resorts mit direktem Strandzugang), select (Vier-Sterne-Hotels mit All-Inclusive-Angebot), comfort (Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels mit attraktivem Preisleistungsverhältnis), charme (Drei- bis Vier-Sterne-Hotels mit wahlweise Selbstverpflegung, Frühstück oder Halbpension), smart & yummy (Drei-Sterne-Häuser mit All-Inclusive-Angebot) sowie small & friendly (Hotels mit familiärer und lokal-typischer Atmosphäre). LABRANDA Hotels & Resorts umfassen derzeit rund 8.000 Zimmer und heißen jährlich mehr als eine halbe Million Gäste willkommen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren