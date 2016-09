Winterfester Garten: Rückenbeschwerden durch Gartenarbeit im Herbst

Im Herbst treten bereits die ersten Nachtfröste auf. Höchste Zeit, Pflanzen zu schützen und Garten, Terrasse oder Balkon winterfest zu machen. Hier lauern Gefahren, besonders für den Rücken der Hobbygärtner. „Regelmäßige und leichte Gartenarbeit gilt als sinnvolle und gesunde Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen. Zu viel Arbeit oder falsche Belastung wirken sich dagegen negativ auf die Wirbelsäule aus und verursachen anhaltende Beschwerden oder sogar einen Bandscheibenvorfall", weiß Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde aus München und Präsident der Deutschen Wirbelsäulenliga.



Einseitige Haltung und monotone Bewegungsabläufe belasten die Bandscheibe



Gartenarbeit bringt häufig eine anhaltende, einseitige Körperhaltung mit sich, die auf Dauer die Wirbelsäule schädigen kann. So belasten Arbeiten in gebückter Position stark die Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbelsäule. Kopfüber ausgeführte Bewegungen beanspruchen die Halswirbelsäule extrem. Das Schleppen von schweren Blumentöpfen und -kübeln, von Säcken mit Erde oder von bis an den Rand gefüllten Gießkannen strapaziert den Rücken ebenfalls. Plötzliche, ruckartige oder falsche Bewegungen und Drehungen sowie das verkehrte Anheben schwerer Lasten gelten als Auslöser für stechende Schmerzen im Kreuz. Einige Vorsichtsmaßnahmen verringern die Gefahr von Verletzungen der Wirbelsäule. „Grundsätzlich gilt: Gartenfreunde sollten nicht nur das Wochenende für die anfallende Arbeit nutzen, sondern lieber gleichmäßig, über die Woche verteilt, jeden Tag ein wenig tun", erklärt Dr. Schneiderhan. Warme, atmungsaktive Kleidung – passend zur Witterung – gewährleistet eine angenehme Körpertemperatur. Besonders wichtig: Auch beim Bücken darf der Rücken nie freiliegen.



Auf die richtige Körperhaltung achten



Beim Transport schwerer Gewichte entlasten Schubkarren und andere Hilfsmittel den Rücken. Weite Wege mit schweren Gießkannen lassen sich mittels langer Gartenschläuche vermeiden. Gartengeräte mit langen oder ausfahrbaren Stielen vermeiden eine unnötige Krümmung der Wirbelsäule. Wer zusätzlich noch einige generelle Regeln zum richtigen Heben und Tragen beachtet, genießt die Gartenfreuden ungetrübt: Niemals den Rumpf verdrehen. Schwere Töpfe und Kübel aus der Kniebeuge heraus heben. Dabei die Beine zu einer Grätsche auseinanderstellen, in die Hocke gehen, den Oberkörper gestreckt halten und mit dem Gewicht nah am Körper wieder senkrecht aufrichten. Am besten mit den leichten Töpfen anfangen und schwere lieber zu zweit heben. Bei längerem Pflanzen oder Graben sollte immer in der Hocke, statt stehend zum Beet niedergebeugt, gearbeitet werden. Fahrbare Hocker helfen hier ebenfalls weiter.



Bandscheiben brauchen Bewegung



„Bei allen Tätigkeiten in einer Position, auch am Schreibtisch, regt Bewegung und Positionswechsel nach spätestens 30 Minuten den Stoffwechsel besonders in den Bandscheiben an. Aufstehen, herumgehen, räkeln und strecken fördert die Durchblutung, denn Bandscheiben leben von Bewegung", erläutert Dr. Schneiderhan. Vorbeugende Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur mit speziellen medizinischen Trainingsgeräten stabilisieren das natürliche Muskelkorsett um die Wirbelsäule herum und schützen so die Bandscheiben.



