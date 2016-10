Studienteilnehmer gesucht: Untersuchung von Biomediatoren des Schmerzes

Die Klinik für Rehabilitationsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) möchte die mit verschiedenen Formen chronischer Schmerzen verknüpften Prozesse im Körper darstellen und sichtbar machen. Die Probanden nehmen an einer wissenschaftlichen Studie teil, die Grundlagen von Schmerzentstehung im Körper verständlich machen soll und eine differenzierte Therapie ermöglichen kann.



Gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 70 Jahren, die unter arthrosebedingten Schmerzen in Knie oder Hüfte leiden, sowie Probanden ohne Beschwerden im Rahmen einer gesunden Kontrollgruppe.



Nicht teilnehmen können Menschen mit einer rheumatologischen Grunderkrankung, Diabetes Mellitus, Lähmungen oder Gefühlsausfällen nach Bandscheibenvorfällen oder wenn aktuelle Operationen vorliegen.



Mit der Einnahme von Schmerzmedikamenten müssen die Probanden zwei Tage vor der Untersuchung pausieren. Sie füllen ein Fragebogenset aus, in einer Besprechung mit dem Studienarzt wird die Schmerzregion klinisch untersucht und Blut entnommen. Zusätzlich wird die Körperzusammensetzung gemessen.



Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, alle Angaben und Werte anonymisiert aufbewahrt.



Interessierte können sich bei Fadime ten Brink anmelden, von Montag bis Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr unter Telefon (0511) 532-4164, von Montag bis Freitag zwischen 8 und 14 Uhr unter Telefon (0178)- 35190 oder per Mail unter Dimmek.Dominique@mh-hannover.de .

