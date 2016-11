2.000 Gäste beim Tag der offenen Tür in der MHH

Medizin zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen präsentierten Kliniker, Forscher und Lehrende beim Tag der offenen Tür in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), dem Beitrag der Hochschule zum fünften November der Wissenschaft. Die MHH-Pflege nutzte die Gelegenheit, um einen spannenden Einblick in ihre vielfältigen Aufgaben zu geben: anhand einer Schweinelunge wurde demonstriert, wie die künstliche Beatmung beim Menschen funktioniert. Der 31-jährige Daniel traute sich, die beatmete Lunge in die Hand zu nehmen: „Sie ist groß, wiegt aber fast nichts und fühlt sich sehr lebendig an“, sagt er. Mit Hilfe eines Spezialbettes zeigten die Pflegekräfte, wie ein Mensch ohne eigene Muskelkraft von der Waagerechten in die Senkrechte aufgestellt werden kann. Und um die Allerkleinsten ging es bei der Pflege von Frühgeborenen im Inkubator. Auch von diesem Inkubator, in den er hineinfassen durfte, war Daniel sehr begeistert.



Vom Tatort ins Labor führten die Rechtsmediziner die wissenshungrigen Besucher und räumten dabei mit so manchem (Fernseh-)Vorurteil auf. Die Experten der Klinik für Rehabilitationsmedizin zeigten, wie man mit einem motorischen Training auf dem „Wackelbrett“ Gleichgewichtsstörungen beheben kann, und am Stand des Instituts für Humangenetik konnten sich Interessierte ihren Stammbaum selbst legen. Die Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie stellte ihre Expertise bei der Versorgung von problematischen Wunden ebenso vor wie ihr Know-how in Sachen Brustrekonstruktion und Brustimplantate. Sehr gut besucht waren wieder die Stände der Ausbildungsberufe der Hochschule, von der Pflege bis zu den Industriemechanikern. Ebenso gab es Informationen zum Bundesfreiwilligendienst und zum Freiwilligen Wissenschaftlichen Jahr in der MHH.



Die Mitarbeiter des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie erwarteten die Besucher vor Ort an drei Großgeräten und erklärten deren Funktion: Computertomograph, Magnetresonanztomograph und Angiographiegerät. Gleichzeitig bekam man am Infostand des Instituts einen Einblick in die neuesten Techniken. „Die Welt unter dem stärksten Vergrößerungsglas“ erwartete Interessierte bei einer Führung zum Elektronenmikroskop in der Anatomie. Um die Entwicklung innovativer zell- und gentherapeutischer Ansätze bei Erkrankungen des Blutes ging es bei einer Tour in die Labore der Experimentellen Hämatologie. Wie Medizinstudierende ihre praktischen Fähigkeiten trainieren, zeigte das Lehr- und Trainingszentrum Skills Lab. Und auch der Rettungshubschrauber Christoph 4 ließ sich wieder in sein „Innenleben“ schauen.













